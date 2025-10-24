서대문구청 여자농구단 전국체육대회 2연패 우승

서울 서대문구청 여자농구단(감독 박찬숙)이 23일 부산대학교 경암체육관에서 열린 ‘제106회 전국체육대회’ 농구 여자일반부 결승전에서 경남 사천시청을 54대 49로 누르고 대회 2년 연속 금메달을 차지했다.

이성헌 서대문구청장(앞줄 오른쪽 네 번째)이 '제106회 전국체육대회' 농구 여자일반부에서 금메달을 차지한 서대문구청 여자농구단 박찬숙 감독(맨 왼쪽) 및 선수들과 기념 촬영을 하고 있다. 서대문구 제공.

서울시 대표로 출전한 서대문구청은 지난 18일 첫 경기에서 대구시청을 67대 64로, 20일 8강전에서 부산대학교를 67대 53으로, 22일 4강전에서 김천시청을 57대 55로 각각 이기며 결승에 올랐다. 대학팀보다 실업팀의 전력이 우수한 상황에서 실업 3개 팀 모두를 차례로 제압한 점이 돋보인다.

결승 경기에서는 1쿼터부터 20대 8로 앞서기 시작해 2쿼터 35대 25, 3쿼터 48대 33으로 리드를 지켰다. 최종 스코어는 54대 49였다. 팀 내 박은서 포워드가 18점으로 최다 득점했고, 유현이 센터 15점, 주장 윤나리 포워드가 11점을 기록했다.

올해 4월 김천 대회에서 김천시청, 6월 태백 대회에서는 서대문구청, 7월 영광군 대회에서는 사천시청이 각각 우승을 나눠 가져 전국체육대회에서 이들 실업 팀 간 우승 경쟁에 관심이 집중됐다. 이번 대회 우승으로 서대문구청은 국내 여자 실업농구 최강자임을 다시 한번 입증했다.

이성헌 서대문구청장은 이날 경기장에서 “서대문구, 나아가 서울시를 빛낸 값진 우승으로 올해 유종의 미를 거둔 농구단에 축하와 감사의 마음을 전한다”고 말했다.

서대문구청 여자농구단이 서포터스가 '제106회 전국체육대회' 농구 여자일반부에서 금메달을 차지한 선수들에게 박수를 보내고 있다. 서대문구 제공.





