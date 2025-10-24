본문 바로가기
광양시의회 정구호 의원, '암환자 가발구입비 지원' 조례안 발의

호남취재본부 허선식기자

입력2025.10.24 08:57

전남 광양시의회 정구호 의원이 발의한 '광양시 암 환자 가발구입비 지원에 관한 조례안' 이 23일, 광양시의회 제342회 임시회 제4차 본회의에서 통과됐다.


이번 조례안은 항암치료 과정에서 탈모로 인해 정신적 고통을 겪고 있는 암 환자에게 가발구입비를 지원할 수 있는 제도적 근거를 마련함으로써, 암 환자의 자존감 회복과 치료 의지 향상에 도움을 주기 위한 것이다.

광양시의회 정구호 의원.

광양시의회 정구호 의원.

조례안의 주요 내용으로는 항암치료 부작용으로 탈모를 겪는 암 환자에게 예산의 범위 내에서 가발구입비를 지원할 수 있도록 규정하고 있다. 지원 대상은 1년 이상 광양시에 거주하는 사람 가운데 의사 소견으로 가발이 필요하다고 인정돼야 한다. 지원금액은 가발구입비의 90%, 최대 100만 원 한도로 1회 지원하며, 중복 지원이나 부정 수급 시 환수 조치가 가능하도록 명시했다.

정구호 의원은 "항암치료로 인한 탈모는 단순한 외모의 문제가 아니라, 환자의 정신적 고통과 사회적 위축으로 이어질 수 있는 중요한 문제"라며, "이번 조례를 통해 암 환자분들이 치료 과정에서도 자신감을 잃지 않고 치료 의지를 북돋울 수 있도록 돕는 실질적 복지 기반이 마련되길 바란다"고 밝혔다.


이어 "광양시가 이번 조례 제정을 통해 의료비 외에도 심리·정서적 지원이 필요한 환자들에게 실질적인 위로와 희망을 줄 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
