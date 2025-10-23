이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
[속보]中 4중전회 폐막…공산당 중앙위원회 위원 11명 교체
2025년 10월 23일(목)
청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어
"만취 상태로 비행기 탔다" 목격담 나오자…소유가 띄운 기내 적정음주 기준은?
늦은 밤 공원 돌아다니는 중국인들… 슬쩍 이유 물어보니 충격적 답변
"누가 쉽다고 했냐" 숨이 턱까지 차올라 '헥헥'…'멘붕' 온 경찰 순환식 체력검사
23조 계약하더니 삼성전자 또 대박…TSMC 독점 깨고 테슬라 'AI5'도 생산
'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라
'라면 원조' 삼양vs'절대 강자' 농심…'옛날라면'으로 맞장
1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"
"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진