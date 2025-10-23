본문 바로가기
李대통령 "자주적 방위산업 역량 키워야…대대적 예산·과감한 제도 혁신"

임철영기자

입력2025.10.23 15:43

"방위산업, 미래 핵심동력"…글로벌 4대 강국 위한 역량 집중 당부

이재명 대통령이 23일 자주적 방위산업 역량을 확고하게 해야 우리 손으로 한반도 평화를 지키고 국민 경제의 지속 성장을 견인할 수 있다고 강조했다.

이재명 대통령이 23일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 23일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 주재한 수석·보좌관 회의에서 "대대적인 예산 투자와 과감한 제도 혁신, 긴밀한 글로벌 연대를 바탕으로 세계 방위산업의 미래를 우리 손으로 그려내야 한다"면서 이같이 말했다.


방산 수출 규모가 2030년 200억 달러에 달할 것으로 예측된다면서 만족하지 말고 앞으로 더 나아가야 한다고 당부했다.

이 대통령은 "국내 주요 방산 기업의 수주 잔고는 상반기 기준으로 100조원을 넘겼고, 방산 수출 규모는 2030년 200억 달러에 달할 것으로 예측한다"면서 "여기에 만족하지 말고 한 걸음 더 나아가야 한다. 첨단기술과 과학, 제조산업 혁신이 융합된 방위산업은 이제 미래 경제 전장의 승패를 가를 핵심 동력으로 거듭나고 있다"고 말했다.


그러면서 이 대통령은 "글로벌 방산 4대 강국으로 향하는 문이 활짝 열리도록 범정부적으로 역량을 모아달라"고 당부했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
