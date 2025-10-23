서해해경청, 중형헬기 1대 추가 도입…현장 대응 강화

노후 카모프 헬기 대체 목적

수리온 기종 '흰수리' 도입

서해해경청 군산항공대에 배치된 중형헬기 흰수리. 서해해경 제공 AD 원본보기 아이콘

서해지방해양경찰청은 지난 22일 노후화된 카모프 헬기 대체 도입 사업으로 한국항공우주산업㈜에서 36개월의 기간을 거쳐 제작된 '흰수리' 1대를 군산항공대에 인수 배치했다고 밝혔다.

도입된 신형 헬기는 국내 기술로 개발된 '수리온'기종으로, 탐색레이다ㆍ광학열상 카메라ㆍ구조용 호이스트ㆍ탐조등 등 최첨단 장비가 장착되어 주ㆍ야간 해상임무수행이 가능한 수색 구조용 중형헬기다.

해양경찰은 카모프 헬기 노후화로 인한 장비 가동률 저하 및 야간운항제한 등 현장대응능력을 확보하기 위해 지속적으로 대체 도입 사업을 추진하고 있으며, 도입된 항공기는 올해 12월까지 승무원 교육을 완료하고 내년 1월부터 현장에 투입될 예정이다.

한편, '수리온'은 2019년 해양경찰청에서 최초 도입할 당시 고유 애칭을 전 직원 공모를 통해 '흰수리'로 명칭한 기종으로, 현재 제주ㆍ양양ㆍ부산항공대에서 각각 운영하고 있다.

서해지방해양경찰청 관계자는 "이번 도입된 국산 헬기 흰수리는 우리나라의 우수한 항공기술력이 반영되고 최첨단 임무장비를 탑재한 중형헬기이다"며 "현장대응능력 제고는 물론 탄탄한 국내 정비기술력으로 장비 가동률 향상에도 크게 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



