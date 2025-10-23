부산도시공사, 전국 9개 지방공사와 “도시재생·정비 협의회” 공식 출범

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 전국 지방공사의 도시재생과 정비사업 협력을 위한 '지방공사 도시재생·정비협의회'가 지난 16일 창립총회를 열고 공식 출범했다.

부산도시공사가 전국 9개 지방공사와 '도시재생·정비 협의회'를 공식 출범하고 기념촬영하고 있다. 부산도시공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이 협의회에는 ▲강원개발공사 ▲경남개발공사 ▲광주시 도시공사 ▲대구 도시개발공사 ▲대전도시공사 ▲부산도시공사 ▲제주특별자치도개발공사 ▲충북개발공사 ▲충남도개발공사 등 전국 9개 지방공사가 참여했다.

협의회는 지속가능한 도시 발전을 위한 지방공사 간 협력 모델을 구축하고 도시재생·정비사업의 실행력 강화를 주요 목표로 한다. 참여 기관들은 공동연구와 통합사업모델 발굴을 통해 중앙정부와 민간부문과의 협력 체계를 확대해 나갈 방침이다.

또 노후 도심 재생, 주거환경 개선 등 지역 맞춤형 사업을 단계적으로 추진해 지역 간 격차 해소와 상생형 도시재생 모델 확산에 기여할 계획이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "이번 협의회 출범은 지역의 경계를 넘어 각 기관이 쌓아온 도시재생 경험과 역량을 공유하는 뜻깊은 출발점"이라며 "지방공사 간 협력과 상생의 가치를 기반으로 지속가능한 도시 발전을 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>