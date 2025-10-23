정읍시 "민생회복 소비쿠폰 신청 서두르세요"

오는 31일까지 접수…현재 96% 지급률

전북 정읍시가 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 신청 마감이 일주일여 앞으로 다가오면서 신청을 서둘러 달라고 당부했다.

23일 시에 따르면 이번 사업은 상위소득 10%를 제외한 시민을 대상으로 지역 민생경제 회복을 위해 추진하는 정책이며 현재 96%의 지급률을 보이고 있다.

시는 아직 쿠폰을 받지 못한 시민들을 위해 '찾아가는 신청 서비스' 등 총력을 기울이고 있다.

민생회복 소비쿠폰 포스터. 정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

신청은 카드사 온라인 홈페이지나 읍·면·동 행정복지센터 방문을 통해 할 수 있으며, 오는 31일까지 신청하지 않으면 쿠폰을 발급받을 수 없다.

시는 지급률을 높이기 위해 '찾아가는 신청 서비스'를 운영하며 호응을 얻고 있다. 읍·면·동 행정복지센터 담당자들이 거동이 불편하거나 직접 방문이 어려운 시민을 찾아가 신청을 돕고 있다.

지급 실적만큼 사용률을 높이기 위한 노력도 병행한다. 지금까지 시민들은 수령한 소비쿠폰의 74%를 사용했으며, 시는 사용을 독려하기 위해 오는 24일까지 '민생회복 소비쿠폰 사용 이벤트'를 진행한다.

시청 홈페이지나 SNS에 사진과 함께 사용 후기를 인증하면 추첨을 통해 치킨·햄버거·커피 상품권을 받을 수 있다.

이학수 시장은 "민생회복 소비쿠폰은 단순한 지원이 아니라 지역경제 선순환을 이끄는 촉매제다"며 "오는 31일 마감일까지 모든 시민이 소비쿠폰을 발급받을 수 있도록 해달라"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>