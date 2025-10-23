본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

고창군, 코스트코 20개 매장에 '천만금 천일염' 입점

호남취재본부 표영길

입력2025.10.23 10:13

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구운소금·해리농협 탈수 천일염 품목

전북 고창군은 회원제 유통기업 코스트코의 전국 20개 매장에 '고창 천만금 천일염'이 공식 입점했다고 23일 밝혔다.


군에 따르면 전날 해리농협 천일염가공사업소에서 심덕섭 군수, 안찬우 농협중앙회 전북본부 부본부장, 김갑선 해리농협 조합장·관계자들이 참석한 가운데 '코스트코 입점 기념식'이 열렸다.

지난 22일 해리농협 천일염가공사업소에서 심덕섭 군수, 안찬우 농협중앙회 전북본부 부본부장, 김갑선 해리농협 조합장·관계자들이 참석한 가운데 '코스트코 입점 기념식'이 열렸다. 고창군 제공

지난 22일 해리농협 천일염가공사업소에서 심덕섭 군수, 안찬우 농협중앙회 전북본부 부본부장, 김갑선 해리농협 조합장·관계자들이 참석한 가운데 '코스트코 입점 기념식'이 열렸다. 고창군 제공

AD
원본보기 아이콘

코스트코 입점 품목은 '고창 구운소금'과 '해리농협 탈수 천일염'이다. '고창 구운소금'은 약알칼리성 소금으로 부드럽고 깔끔한 맛이 특징이며, '탈수 천일염'은 간수를 제거해 쓴맛을 줄이고 미네랄을 풍부하게 유지해 풍미를 살린 제품이다.

이번 코스트코 입점은 해리농협이 수년간 추진해 온 품질 혁신과 브랜드 신뢰 구축의 결실로 평가받고 있다. 해리농협 천일염가공사업소는 현대화된 가공설비와 철저한 위생 관리 시스템을 갖추고 천일염의 가공·포장 전 과정을 체계적으로 관리하고 있다.


김갑선 해리농협 조합장은 "고창의 청정 갯벌과 해리농협 임직원들의 정성이 모여 고창 천일염이 코스트코 전국 매장에서 소비자와 만나게 됐다"며 "앞으로도 '대한민국 대표 소금'이라는 자부심으로 믿고 먹을 수 있는 건강한 제품을 선보이겠다"고 말했다.


심덕섭 군수는 "고창 천일염의 품질과 전통이 공식적으로 인정받은 결과다"며 "앞으로도 '청정 갯벌, 건강한 먹거리'라는 가치를 중심으로 지역 특산품의 브랜드화와 유통 다변화를 적극 지원하겠다"고 전했다.

한편, 해리농협 천일염가공사업소는 이재명 대통령 추석선물 납품, 프리미엄 선물세트 출시 등을 통해 고창 천일염의 브랜드가치를 꾸준히 높여왔다. 이번 코스트코 입점을 계기로 국내 프리미엄 시장 확대와 지역경제 활성화에 더욱 기여할 계획이다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

"바가지 오징어? 다 찍어놨다"…뿔난 제주상인들 CCTV 공개로 '반전'

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

60조 잠수함 수주 앞두고 캐나다 총리 한화오션 찾나…加 실무진 거제 방문

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

새로운 이슈 보기