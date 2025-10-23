LS일렉트릭 R-센터, KOLAS 공인시험기관 인정 취득

검증 시험 능력 공식 인정 받아

배터리·전기차·반도체 등

제조 인라인 공정 구현한 실부하 시험 가능

LS일렉트릭은 자사의 천안사업장 소재 'R-센터'가 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인시험기관 인정을 취득해 지난 22일 시험기관 현판식을 가졌다고 23일 밝혔다.

LS일렉트릭 ‘R-센터’가 한국인정기구로부터 공인시험기관 인정을 취득, 22일 시험기관 현판식을 가졌다.(사진 왼쪽 두번째부터) 서장철 전력개발본부 최고기술책임자(CTO) 상무, 오재석 생산·R&D 총괄 최고운영책임자(COO) 사장, 이상준 자동화 COO 전무. LS일렉트릭 AD 원본보기 아이콘

이번 인정 취득으로 R-센터는 성적서 신뢰성을 확보하고 대외 경쟁력 강화를 도모할 수 있게 됐다. KOLAS는 국제표준에 따라 시험기관의 조직, 설비, 인력 등을 종합적으로 평가해 국제적인 기준의 시험 능력을 갖추고 있다고 판단되면 대상 기관을 공인시험기관으로 인정해주고 있다.

R-센터는 LS일렉트릭이 자사의 자동화·스마트팩토리 솔루션의 신뢰성을 검증하기 위해 만든 곳이다. LS일렉트릭은 약 140억원을 투입해 지난 1월 천안사업장에 산업 자동화 기기 및 소프트웨어 신뢰성을 시험하는 R-센터를 세웠다. R-센터는 연면적 3938㎡(1191평) 규모로, 400여종의 시험장비를 갖추고 국제 기준에 부합하는 시험 환경을 제공한다. 극한의 온습도와 진동 환경에서 성능을 확인할 수 있는 시험 장비들을 비롯해 10m 밖에서의 전자파 영향을 확인할 수 있는 10m급 전자기적합성(EMC) 챔버, 1000마력(HP) 모터 부하시험이 가능한 드라이브 신뢰성 시험소 등을 보유하고 있다.

특히 미래 전략 사업인 배터리·전기차·반도체 분야의 인라인(하나의 생산 라인에서 여러 공정을 순차적으로 진행하는 방식) 공정을 구현한 실부하 시험 장비를 자체 개발해 적용했다. 이를 통해 소프트웨어의 품질과 성능을 오차 없이 검증해 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 것은 물론 실증 기반의 품질 혁신으로 고객 신뢰와 매출 향상 효과도 거둔다는 계획이다.

LS일렉트릭은 R-센터를 통해 그간 외부 시험기관에 의존하던 규격 시험을 사내에서 직접 수행할 수 있게 돼 비용 절감과 리드타임 단축 등 제품 신뢰성 강화는 물론 개발 효율 향상 효과도 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 IEC, UL, CE 등 글로벌 인증 대응 범위도 확대되어 해외 시장에 대해 보다 신속한 대응이 가능할 것으로 전망하고 있다.

국내 최초 '세계단락시험협의체(STL) KERI 멤버 시험소'인 청주사업장 소재 전력시험기술원(PT&T)과의 시너지도 기대된다. R-센터는 10m급 EMC 챔버 등 전력시험기술원이 보유하지 않았던 시험설비도 갖추고 있어, 긴밀한 협업을 통해 개발기간 단축, 사외시험 비용 절감, 품질·비용·납기(QDC) 경쟁력 강화 등의 추가 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.

오재석 LS일렉트릭 사장은 "이번 R-센터의 KOLAS 공인시험기관 인정을 통해 국제 기준의 시험 업무 품질을 확보하고 고객 신뢰를 한층 높일 수 있게 됐다"며 "지속적인 품질 혁신과 글로벌 시장 대응력 강화를 통해 세계적인 전력·자동화 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



