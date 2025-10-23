본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

[굿모닝 증시]미·중 긴장 고조…코스피 랠리 발목 잡을까

김진영기자

입력2025.10.23 08:13

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

23일 국내 증시는 미·중 긴장 고조와 미국 반도체주 약세를 소화하며 개별 기업 중심의 종목 장세가 연출될 전망이다.


앞서 뉴욕증시는 22일(현지시간) 미국의 대(對)중국 수출 통제 검토와 넷플릭스 등 주요 기업의 실적 부진으로 투자심리가 위축되며 일제히 하락 마감했다. 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 334.33포인트(0.71%) 내린 4만6590.41, 대형주 중심의 S&P500지수는 35.95포인트(0.53%) 밀린 6699.4, 기술주 중심의 나스닥지수는 213.27포인트(0.93%) 떨어진 2만2740.396에 거래를 마쳤다.

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

최근 2달여간 쉼 없이 달려온 기술주를 비롯해 비트코인, 금도 조정세를 보이면서 '에브리싱 랠리'도 숨 고르기 흐름을 연출하는 모습이다. 테슬라는 역대 최대 분기 매출액(281억달러) 달성에도 불구하고 전체 순이익이 전년 대비 37% 감소하면서 시간 외에서 3%대 하락 중이다.

이성훈 키움증권 연구원은 "실적시즌에 진입하면서 견조한 실적을 통해 밸류에이션을 정당화할 수 있는 기업들을 중심으로 옥석 가리기 장세가 진행될 것으로 판단한다"며 "테슬라의 시간 외 하락은 최근 급등세를 연출했던 국내 이차전지 업종에 단기 차익실현 명분으로 작용할 가능성도 염두에 둘 필요가 있다"고 설명했다.


코스피 역시 3900선을 앞두고 단기 고점 부담을 안고 있는 만큼 대형주를 중심으로 수급 공방전 흐름이 나타날 전망이다. 현대차 , HD현대일렉트릭 등 주요 기업의 실적 발표에 따라 업종별 순환매 흐름도 지속될 것이란 관측이 제기된다.


이 연구원은 "현재 코스피의 12개월 후행 주가순자산비율(PBR)은 2021년 3월 코로나 팬데믹 수준인 1.3배 수준까지 상승한 상태"라며 "단기적으로 코스피 PBR이 전고점까지 리레이팅됨에 따라 지수단에서는 일부 숨 고르기 흐름은 나타날 수 있는 구간"이라고 진단했다.

본격적으로 시작된 미국 M7(매그니피센트 7)의 실적 발표와 한국은행 금융통화위원회 등 시장 이벤트에도 관심이 집중된다. iM증권 리서치센터는 "금일은 금융통화위원회가 예정돼있으나 10월 인하 기대는 사실상 소멸한 상황이라 11월 인하 힌트 제공 여부를 살필 필요가 있다"며 "인텔을 비롯해 미국 빅테크(대형 정보기술 기업)들의 실적 발표가 연이어 이어진다는 점도 주시할 필요가 있다"고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기