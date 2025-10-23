본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

분석

[클릭 e종목]"코오롱티슈진, 골관절염 신약 '통증 감소'가 최우선"

이승진기자

입력2025.10.23 08:03

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코오롱티슈진 이 골관절염 유전자치료제 'TG-C'(옛 인보사) 미국 허가에 속도를 내고 있는 가운데, 한국투자증권은 '통증 감소와 기능 개선'이 관건이라고 분석했다.


위해주 한국투자증권 연구원은 23일 "미국 식품의약국(FDA)은 골관절염 신약 승인 근거로 환자가 보고하는 '통증 감소와 기능 개선' 데이터를 요구한다"면서 "FDA가 이 기준을 제시한 이유는 과거 임상 사례에서 연골 재생이나 구조적 개선은 입증됐으나 환자가 자각하는 통증이 감소하지 않은 사례가 있었기 때문"이라고 설명했다.

[클릭 e종목]"코오롱티슈진, 골관절염 신약 '통증 감소'가 최우선"
AD
원본보기 아이콘

위 연구원은 "코오롱티슈진의 TG-C 임상 3상 일차 평가 지표도 '통증 감소와 기능 개선'"이라면서 "통증이 감소한 환자일수록 연골이 재생된다는 반비례 근거를 제시한다면 DMOAD(골관절염 근본 치료제)로 인정받을 수 있다"고 덧붙였다.

TG-C의 상업성은 높은 것으로 평가받는다. 캐나다에서 진행된 '통증 완화를 위한 지불 의향' 연구 결과 통증을 앓고 있는 환자들은 통증 완화를 위해 매월 1428달러를 지불할 의향이 있다고 응답했다. 연 환산 금액은 1만7134달러다. TG-C는 1회 주사 시 최소 2년간 통증 감소 효능이 유지된다. 미국 기준 1회 주사 도매가를 2만5000달러로 가정하고 있으므로 연 약가는 1만2500달러 수준에 불과하다.


위 연구원은 "통증 환자의 지불 여력 내 약가가 포지셔닝 될 것이기 때문에 잘 팔릴 가능성이 높다"면서 "출시 3년 차 약 3만6000명에 처방 시 매출은 1조2000억원, 순이익 2910억원을 전망한다"고 말했다. TG-C는 내년 3월 임상 종료, 7월 결과 발표가 전망된다.


위 연구원은 코오롱티슈진에 대한 투자의견 매수와 목표주가 10만원을 유지했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기