SK이노베이션, 6000원 전환사채 발행해 SK온 지분매입

박승욱기자

입력2025.10.22 18:20

SK이노베이션 이 재무적 투자자(FI)가 보유한 SK온 지분 인수를 위해 6000억원 규모 전환사채(CB) 발행에 나섰다.

자산 105조원(올 상반기 기준) 규모의 SK이노베이션과 SK E&S 합병법인이 공식 출범했다. 지난 7월 합병 발표 이후 3개월여 동안 준비절차를 마무리하고 아시아·태평양 지역 민간 최대 에너지 회사가 설립됐다. 사진은 1일 SK이노베이션 본사가 자리한 서울 종로구 SK서린빌딩. 강진형 기자

자산 105조원(올 상반기 기준) 규모의 SK이노베이션과 SK E&S 합병법인이 공식 출범했다. 지난 7월 합병 발표 이후 3개월여 동안 준비절차를 마무리하고 아시아·태평양 지역 민간 최대 에너지 회사가 설립됐다. 사진은 1일 SK이노베이션 본사가 자리한 서울 종로구 SK서린빌딩. 강진형 기자

SK이노베이션은 22일 임시 이사회를 열고 타법인 증권 취득 목적의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 의결했다고 공시했다. 발행 규모는 6000억원에 만기는 2027년 10월 31일까지 2년이다.


조달 자금은 FI가 보유한 SK온 지분 인수에 사용될 예정이다.

이번 발행에는 한투PE컨소시엄이 참여한다. 이들 투자자는 SK이노베이션과 SK온의 성장성을 높게 평가해 기존 투자금인 1조2000억원의 절반을 전환사채로 재투자하기로 했다. 전환사채는 무이자로 발행된다.


SK이노베이션은 지난 7월 SK온과 SK엔무브를 합병하고 3조5880억원 규모의 SK온 FI 투자금 전액을 인수하기로 결정했다.


이번 전환사채 발행과 SK온 지분 매입을 통해 FI와의 지분 정리가 마무리될 전망이다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
