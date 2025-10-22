SK이노베이션, 6000원 전환사채 발행해 SK온 지분매입

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 126,300 전일대비 1,600 등락률 +1.28% 거래량 585,328 전일가 124,700 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 SK엔무브, 印 아난드그룹과 손잡고 윤활유 시장 공략SK이노, LNG 발전 자회사 지분 유동화로 '3조원' 확보"에너지·환경 해법 '시민과 함께'"…SK이노베이션 E&S, '아임인부산 DAY' 개최 전 종목 시세 보기 close 이 재무적 투자자(FI)가 보유한 SK온 지분 인수를 위해 6000억원 규모 전환사채(CB) 발행에 나섰다.

SK이노베이션은 22일 임시 이사회를 열고 타법인 증권 취득 목적의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 의결했다고 공시했다. 발행 규모는 6000억원에 만기는 2027년 10월 31일까지 2년이다.

조달 자금은 FI가 보유한 SK온 지분 인수에 사용될 예정이다.

이번 발행에는 한투PE컨소시엄이 참여한다. 이들 투자자는 SK이노베이션과 SK온의 성장성을 높게 평가해 기존 투자금인 1조2000억원의 절반을 전환사채로 재투자하기로 했다. 전환사채는 무이자로 발행된다.

SK이노베이션은 지난 7월 SK온과 SK엔무브를 합병하고 3조5880억원 규모의 SK온 FI 투자금 전액을 인수하기로 결정했다.

