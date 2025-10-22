남양주시, 자매도시 영월서 이·통장 전체 워크숍 개최

500여 명 참여…시장 특강·문화탐방 등 진행

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 20일과 21일 양일간 강원 영월 일대에서 '2025년 남양주시 전체 이·통장 워크숍'을 성황리에 개최했다고 22일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 20일과 21일 양일간 강원 영월 일대에서 열린 '2025년 남양주시 전체 이·통장 워크숍'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 워크숍은 지역 행정의 최일선에서 활동하는 이·통장들의 역량을 강화하고, 상호 간 소통과 화합의 장을 마련하기 위해 추진됐다.

행사에는 500여 명의 이·통장이 참석했으며, 자매도시 영월을 중심으로 △건강교육 △시장 특강 △지역 명소 탐방 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

이·통장들은 영월 장릉과 제천 의림지 등 지역 명소를 탐방하며 문화적 이해를 넓히고, 저녁 만찬 자리에서는 서로의 노고를 격려하며 화합을 다지는 시간을 가졌다. 특히 주광덕 시장이 직접 진행한 특강에서는 민선 8기 시정 방향과 시민 중심의 행정 철학이 공유돼 큰 호응을 얻었다.

주광덕 시장은 "660여 마을의 대표로서 헌신하며 남양주시 슈퍼성장의 발걸음을 함께 해주셔서 감사드린다"라며 "시민시장의 대표인 여러분이 앞으로도 현장의 목소리를 생생하게 전달해주시기를 바란다"고 강조했다.

시 관계자는 "이번 워크숍은 이·통장님들의 노고에 감사드리는 자리이자, 함께 미래를 준비하는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 시정의 든든한 동반자인 이·통장님들과 긴밀한 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



