구윤철 "AI는 인류사 분기점…역내 협력 필요"

세종=이은주기자

입력2025.10.22 16:27

22일 APEC 구조개혁장관회의 개회사

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 22일 인천에서 열린 APEC 구조개혁장관회의 개회사에서 “AI 도입과 안전한 AI 생태계 조성을 위한 규제 완화, 인재 양성, 인프라 등 역내 협력이 필요하다”고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

이날 구 부총리는 올해 APEC 정상회의 주제인 ‘지속가능한 미래연결, 혁신, 번영(Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper)’ 과 연계해 “역내 연결과 혁신, 번영을 강화하기 위한 구조개혁이 필요하다”고 강조했다.


특히 구 부총리는 최근 AI 기술의 발전은 기존의 산업혁명을 뛰어넘어 경제와 사회 전반에 영향을 미칠 것으로 내다봤다. 그러면서 “훗날 인류 역사를 구분할 수 있을 만큼 중요한 변곡점에 와 있다”고 평가하며 “향후 AI로 인한 기회를 어떻게 활용할지는 우리에게 달려있다”고 했다.

구 부총리는 역내 연결된 시장과 기업 환경을 위한 일관된 정책 협력이 중요하다고 강조했다. 구 부총리는 “제4차 APEC 기업환경개선(EoDB) 행동계획을 통해 향후 10년간 5개 핵심 분야에서 20% 개선을 목표로 추진하겠다”고 말했다. 이를 위해 이해계획과 역량배양을 추진한다고도 했다.


5개 핵심 분야는 시장진입, 금융서비스, 사업입지, 시장경쟁, 분쟁 해결이 중심이다. 특히 구 부총리는 “역내 GDP와 고용의 절반 이상을 차지하는 서비스 분야에서 진입규제 등 구조적 장벽을 완화하고 역내 협력을 강화해 나가길 기대한다”고 했다. 구 부총리는 역내 혁신에서 필요한 AI와 디지털 전환도 강조했다. 구 부총리는 “회원별 상황에 맞는 전략에 필요할 뿐 아니라 규제 완화 등 역내 협력이 필요하다”고 했다. 그러면서 “내년에 마련할 구조개혁과 AI 주도 디지털 전환 APEC 경제정책보고서가 기여하길 기대한다”고했다.


역내 번영을 위해 모두가 성장의 기회와 과실을 누릴 수 있도록 해야 한다고도 했다. 특히 구조적 전환에 대응하기 위해 청년, 고령층의 일자리 확대와 역량 강화 및 재교육, 중소기업과 여성의 경제적 참여 촉진, 사회 안전망 강화를 위한 구조개혁에 집중해야 한다”고 했다.




세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
