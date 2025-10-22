대구·오송 첨단의료단지, 공공성 높이고 클러스터 연계 강화

복지부, '제5차 첨단의료복합단지 5개년 종합계획' 추진

정부가 대구·오송 첨단의료복합단지를 국가대표 바이오헬스 클러스터로 키우기 위해 공공적 역할을 중심으로 하는 연구개발(R&D)을 강화하고, 다른 지역 단지와의 연계·협력 등을 추진한다.

정은경 보건복지부 장관이 지난 17일 정부서울청사에서 열린 '제1차 첨단의료복합단지협의회' 회의에서 발언하고 있다. 보건복지부

보건복지부는 22일 의료 R&D와 국내 바이오헬스산업 발전을 위한 '제5차 첨단의료복합단지 종합계획(2025~2029년)'을 발표했다.

첨단의료복합단지는 2010년부터 대구 신서지구와 충북 오송에 조성된 바이오헬스 집적단지다. 기업, 공공기관, 학교, 병원 등이 입주해 있고 개별 바이오헬스 기업이 막대한 비용을 중복으로 투자하지 않고도 성과를 낼 수 있도록 신약개발지원센터, 첨단의료기기개발지원센터, 비임상지원센터, 의약생산센터 등을 비롯한 다양한 인프라를 구축해 R&D, 비임상, 시제품 생산 등 기술서비스를 제공하고 있다.

2010년부터 지난해까지 15년간 1조5126억원의 재원이 투입된 대구·오송 첨단의료복합단지는 기업 전주기 지원을 위한 인프라 구축 등에서 일정 부분 성과를 거뒀지만, 다른 지역의 지방자치단체 중심 바이오헬스 클러스터와 차별화되는 정체성을 구축하지는 못한 것으로 평가됐다.

이에 따라 제5차 종합계획에는 공공적 역할 중심의 R&D 강화, 국내 20여개 클러스터와의 초광역 협력체계 구축 및 버추얼 플랫폼 역할 수행, 글로벌 네트워크 활성화 등 단지 고도화를 위한 전략들을 담았다.

정부는 우선 공공성 강화를 위해 민간 참여가 부족한 공백 기술 확보, 감염병 등 공중 보건 위기 대응을 위한 R&D를 지원하고 첨단의료복합단지 특화 프로그램형 R&D 사업 도입 등을 추진한다.

또 대구·오송 단지의 첨단의료산업진흥재단을 하나로 통합하는 등 단지 간 연계·협력을 강화하고, 단지 내 입주기관이 다른 지역 클러스터의 인프라를 활용하거나 타지역 입주기관이 단지 내 인프라를 활용하는 것도 적극적으로 지원할 방침이다.

기술 서비스 다양화, 인허가·규제 지원 서비스 고도화, 창업·성장 지원 강화, 해외 클러스터와의 공동 사무소 운영, 기업의 해외 진출 지원, 신규 장비 도입, 전문인력 양성, 첨단의료단지법 선진화, 정주 여건 개선, 민간 투자 환경 조성 등을 위한 방안도 종합계획에 포함됐다.

정은경 복지부 장관은 "제5차 종합계획을 통해 첨단의료복합단지의 공공성이 강화되면 공공 위탁연구개발생산기관(CRDMO)으로서의 역할이 확립될 것"이라며 "첨단의료복합단지가 국가대표 클러스터로서 바이오헬스산업 성장을 이끌어 국민주권정부 123대 국정과제 중 하나인 '의료AI·제약·바이오헬스 강국 실현'을 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





