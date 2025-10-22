본문 바로가기
25~26일 인천 연안부두 꽃게 축제…50% 할인행사 등 다채

박혜숙기자

입력2025.10.22 10:46

인천시는 오는 25~26일 중구 연안부두 인천종합어시장에서 '연안부두 꽃게 축제'를 개최한다.


축제는 인천의 대표 수산물인 꽃게의 우수성을 널리 알리고, 수산물 소비를 활성화하기 위해 행사로 꽃게 할인 판매를 비롯해 꽃게 경매, 꽃게라면 끓이기 등 다양한 체험 프로그램을 운영한다.

특히 올해는 꽃게 할인 판매부스에서 처음으로 50% 할인 행사(오후 2~5시)를 열어 저렴한 가격에 우수한 품질의 인천 꽃게를 맛볼 기회를 제공한다. 또 수산물을 활용한 포토존과 사진 전시가 마련돼 인천의 바다 문화를 색다르게 느낄 수 있다.


꽃게. 아시아경제DB

꽃게. 아시아경제DB

지역 주민과 관광객이 함께 어우러질 수 있는 노래자랑, 무대공연, 걷기대회 등 다양한 부대행사도 선보인다. 행사 첫날엔 개막식과 함께 소찬휘·권설경 등이 참여하는 축하공연이 펼쳐지고, 둘째 날에는 강문경·박구윤·박진 등이 출연하는 폐막 축하공연으로 축제의 대미를 장식한다.


자세한 행사 내용은 인천종합어시장 누리집에서 확인할 수 있다.

인천시 관계자는 "수산물 축제를 통해 전국에서 가장 우수한 품질을 자랑하는 인천 꽃게가 널리 알려지고 소비가 더욱 활성화되길 바란다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
