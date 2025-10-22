휴젤, 만리장성 넘은 보툴리눔 톡신 '레티보' 성과 공개

중국 보툴리눔 톡신 시장점유율 15% 이상 달성

메디컬 에스테틱 기업 휴젤이 자사 보툴리눔 톡신 제제 '레티보'의 중국 시장 진출 5주년을 맞았다고 22일 밝혔다.

휴젤이 21일 중국 베이징 '코뮨 바이 더 그레이트 월 호텔'에서 개최한 대규모 브랜드 행사 전경.

휴젤은 2020년 한국 기업으로는 최초이자 유일하게 중국 톡신 시장에 진입했다. 이후 현지 파트너사인 사환제약과의 협력을 바탕으로, 레티보의 입증된 효과와 안전성을 앞세워 유통망을 확대해온 것으로 알려졌다.

레티보는 중국 전역 370개 이상 지역에 진입했으며 중국성형협회 통계 기준 중국에 등록된 의료성형기관 중 약 85%에 해당하는 6800여 개 기관에 공급되고 있다. 이러한 성장세를 바탕으로 중국에서 시장점유율 15% 이상을 차지하고 있으며, 특히 50유닛 제품은 시장 1위로 추정된다.

중국은 미국에 이은 세계 2위 보툴리눔 톡신 시장으로 오는 2029년까지 연평균 약 20%의 성장률이 기대된다. 시장 규모가 크고 인허가 요건이 까다로운 만큼 글로벌 톡신 기업의 성장성과 수익성을 좌우하는 핵심 시장으로 평가된다. 현재 중국에서 허가받은 톡신 제제는 6개에 불과하다.

이런 가운데 휴젤은 중국 진출 5주년을 기념해 21일 중국 베이징 '코뮨 바이 더 그레이트 월 호텔'에서 대규모 브랜드 행사를 개최했다. 레티보의 지난 성장 과정과 미래 비전을 공유하기 위해 마련된 행사에는 중국 내 주요 인사들과 중국성형협회 관계자 등 250여 명이 참석했다.

학술 세션에서는 중국 대형 의료미용그룹인 에스터 그룹의 리친 대표 원장과 김현옥 한국 클림의원 원장이 참여해, 중국 내 레티보 시술 트렌드와 글로벌 적용 사례를 중심으로 임상 인사이트를 나눴다.

초이하이얜 상하이 동제대학교 부속 동제병원 교수가 좌장을 맡은 토론 세션에선 글로벌 에스테틱 시장 진단 및 발전 방향과 의료진의 역할 변화에 대한 깊이 있는 논의가 이어졌다. 패널들은 향후 한·중 미용의료 산업이 단순한 가격 경쟁을 넘어 차별화된 기술과 서비스 경쟁을 바탕으로 한 '가치 중심 시장'으로 전환해야 한다고 입을 모았다.

행사의 대미를 장식한 갈라 디너는 실제 만리장성을 배경으로 진행됐다. 만리장성이 지닌 '무한'의 의미를 행사 콘셉트 전반에 반영해, 중국 시장 내에서 레티보가 추구하는 끊임없는 도전정신과 임상적 탐구 의지를 은유적으로 표현했다는 설명이다.

지승욱 휴젤 사업총괄 부사장은 "휴젤은 중국에 진출한 유일한 한국 톡신 기업으로서 정품 인증 활동과 휴젤만의 학술 프로그램 등을 전개하며 시장 내 신뢰와 입지를 강화해 왔다"며 "이번 계기로 사환제약과 더욱 견고한 협력 의지를 다지며, K톡신 선두 주자로서 위상을 확고히 할 것"이라고 말했다.





최태원 기자



