트럼프 "하마스, 나쁜짓 계속하면 빠르고 잔혹하게 종식될 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 팔레스타인 무장 정파 하마스를 향해 가자지구 휴전 합의에 위배되는 행동을 이어갈 경우 "빠르고, 격렬하며, 잔혹하게 종식될 것"이라고 21일(현지시간) 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "중동과 인근 지역의 위대한 동맹이 된 나라들이 분명하고 강력하게 큰 열의를 가지고 내게 알려왔다"며 "하마스가 우리와의 협정을 위반해 나쁜 짓을 계속한다면, 나의 요청에 따라 가자지구에 강력한 군대를 보내 '하마스를 바로잡을' 기회를 기꺼이 환영하겠다고 말이다"라고 적었다.

트럼프 대통령은 "중동 지역에 대한 이런 사랑과 열정은 지난 천 년 동안 본 적이 없을 만큼 아름다운 광경"이라면서도 "나는 이들 나라와 이스라엘에 '아직은 아니다!'라고 말했다. 하마스가 옳은 일을 할 것이라는 희망이 아직 남아 있다"고 말했다.

트럼프 대통령의 발언은 하마스가 휴전 1단계 조치로 약속한 이스라엘 포로의 시신 송환이 늦어지는 가운데 이스라엘이 가자지구에서 팔레스타인 극단주의자의 공격으로 자국군 2명이 사망하자 해당 지역을 약 100차례 공습하는 등 휴전협정이 깨질 위기가 고조된 데 따른 것으로 보인다. '강력한 군대를 보내 하마스를 바로잡겠다'고 알려온 나라들에 대한 트럼프 대통령의 언급은 인질·수감자 교환에 이은 국제안정화군(ISF) 파병을 가리킨 것으로 보인다. ISF 파병은 하마스의 무장해제 및 이스라엘군의 단계적 철수와 함께 휴전 2단계의 핵심 조치다.

다만 트럼프 대통령은 가자지구 내 작전에 미군을 투입하는 것에는 선을 긋고 있다.

한편 마코 루비오 미 국무장관은 이번 주중 이스라엘을 방문해 가자지구 휴전 합의의 이행 상황을 점검할 예정이라고 인터넷매체 악시오스가 양국 당국자를 인용해 전했다. 루비오 장관은 앞서 이곳에 도착한 JD 밴스 부통령, 스티브 위트코프 중동 특사, 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너 등과 함께 하마스의 시신 인도, ISF 파병, 하마스 무장해제, 과도정부 수립 등을 논의할 예정이다. 미 당국자는 "휴전 합의가 무너지지 않도록 하기 위해 앞으로 30일 동안 매우 빠르게, 그리고 창의적으로 움직여야 할 것"이라고 말했다.





