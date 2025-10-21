헌법기관·행정기관 공동으로 '세종 국가상징구역 토론회' 추진

지속가능한 국가 상징 공간 청사진 제시

행정중심복합도시건설청이 강준현·김종민·박수현 국회의원실과 공동으로 이달 28일 서울 켄싱턴호텔에서 전문가와 시민이 함께하는 '세종 국가상징구역 토론회'를 개최한다.

건설청에 따르면 이 토론회는 세종 국가상징구역 조성 사업의 기본 방향을 고민하고, 지난달 2일부터 시작된 '행정중심복합도시 국가상징구역 마스터플랜 국제공모' 과정에서도 참고할 수 있는 방향성을 제시하는 데 중점을 뒀으며, 토론회를 계기로 국민과 언론, 그리고 공모 참가자들에게 세종 국가 상징구역에 대한 이해와 관심을 넓히고 정책에 대한 공감대를 형성하고자 마련됐다.

특히 '도시가 어떻게 국가를 상징하는가'를 주제로 전문가들의 정책 제안과 자유로운 토론을 실시하고, 토론회에서 나온 전문가들의 심도 있는 제언들은 국가상징구역 국제공모 마스터플랜 수립에 적극적으로 반영해 대한민국의 새로운 상징을 담아낼 공간 조성을 차질 없이 추진한다는 계획이다.

토론회는 1부와 2부로 나뉘어 진행된다. 1부에서 충북대 황재훈 교수가 '국가상징구역의 가치와 비전'으로, 이화여대 임석재 교수가 '대한민국의 정체성, 역사 공공성으로 정의하기'를 주제로 발제한다.

2부에서는 발제자 및 도시, 건축, 역사, 조경 분야의 전문가인 성균관대 김도년 교수, 중앙대 송하엽 교수, 한국건축역사학회 우동선 회장, 오피스박김 박윤진 대표와 함께 심층 토론과 질의응답 시간을 가질 예정이다.

최형욱 시설사업국장은 "토론회는 국가 정체성과 시대정신을 공간적으로 어떻게 구현할지 논의하는 중요한 자리다"라고 말했다.

이와 관련, 국가상징구역 마스터플랜 국제공모는 내달 20일까지 작품을 접수한 후, 국민 참여 투표와 전문가 심사를 거쳐 12월 중순 당선작을 발표한다. 당선작을 바탕으로 국가상징구역에 대한 도시계획을 수립하고, 이후 대통령 세종집무실 건축설계는 행복청이, 국회 세종의사당 건축설계는 국회사무처가 각각 별도로 진행할 예정이다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





