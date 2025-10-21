이병선 속초시장, 중앙부처 방문…국비 확보·핵심 현안 해결 총력전

김민재 행정안전부 차관·기재부·행안부 국과장 방문·면담

접경지역 개발사업, 쌍천 제1지하댐 보수·보강 등 행재정 지원 건의

강원도 속초시가 접경지역 개발사업의 원활한 추진과 현안 사업 국비 확보에 막바지 박차를 가하고 있다.

이병선 시장이 21일 김민재 행정안전부 차관을 만나 현재 시에서 발굴 중인 접경권 발전지원사업들이 행정안전부 접경지역 발전종합계획에 최대한 반영해 달라고 건의하고 있다. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

이병선 속초시장을 비롯한 관계 공무원과 지역구 국회의원인 이양수 국회의원실은 공동으로 21일 중앙부처를 방문했다.

이날 이병선 시장은 김민재 행정안전부 차관을 만나 현재 시에서 발굴 중인 접경권 발전지원사업들이 행정안전부 접경지역 발전종합계획에 최대한 많이 반영되어 지역 발전을 위한 국비가 2027년부터 원활히 교부될 수 있도록 행·재정 지원을 건의했다.

또한, ▲대포공공폐수처리시설 가압부상조 증설 ▲파크골프장 방음벽 설치 ▲대포농공단지 근로자 기숙사 조성 ▲바다향기로 시설물 개선 ▲구)설악수련원 부지 테니스장 조성 등 총 5건 70억원 규모의 지역 현안 해결을 위한 특별교부세 지원을 요청했다.

이병선 시장이 21일 차상화 행안부 재난경감과장을 만나 현재 시에서 발굴 중인 접경권 발전지원사업들이 행정안전부 접경지역 발전종합계획에 최대한 반영해 달라고 건의하고 있다. 속초시 제공 원본보기 아이콘

이후 행정안전부 재난경감과를 방문하여 향후 동서고속화철도 개통 시 방문객 급증에 대비한 안정적인 식수 확보를 위해 쌍천 제1지하댐 지하차수벽 보수·보강을 위한 국비 지원 필요성을 적극적으로 피력했다.

이어 기획재정부 복지안전예산심의관을 면담하고 행정안전부 균형발전진흥과, 교부세과를 방문하여 접경지역 개발사업과 지역현안 특별교부세 지원 요청 건에 대한 실무 논의도 꼼꼼히 진행했다.

이병선 속초시장은 "접경지역 지정, 평화경제특구 대상지 추가 지정 확정 등으로 변화와 도약의 기회를 거머쥔, 속초시의 미래를 책임질 현안 사업들이 국가 계획과 정부 예산안에 반영되어 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



