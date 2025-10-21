[속보]李, 캄보디아 피싱 범죄에 "국가권력 관계있다는 설도…쉽게 뿌리 뽑히지 않을 듯"

[속보]李, 캄보디아 피싱 범죄에 "국가권력 관계있다는 설도…쉽게 뿌리 뽑히지 않을 듯"
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]李, 캄보디아 피싱 범죄에 "국가권력 관계있다는 설도…쉽게 뿌리 뽑히지 않을 듯"
2025년 10월 21일(화)
[속보]李, 캄보디아 피싱 범죄에 "국가권력 관계있다는 설도…쉽게 뿌리 뽑히지 않을 듯"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원 짜리 치킨값 대해부[치킨공화국의 몰락]①
"성심당 가려고 여행계획 다 세웠는데 문 닫는다고?"…전 매장 하루 휴업 이유는
"요즘 한국인들 왜 이러는지"…'나라 망신' 한국어 낙서 또 포착
"세 번이나 기막힌 타이밍에 임신" 3년 6개월 징역 하루도 안 사는 中 여성
장관 연봉 12억, 공무원은 파격 성과급… 철저한 성과주의로 혁신 이끈 싱가포르[규제없는도시, 메가샌드박스]⑦
전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고
"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'
비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝
"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다