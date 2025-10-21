본문 바로가기
과학

우주청, '체코 스페이스 위크' 참가…K-우주, 유럽 시장 공략

김종화기자

입력2025.10.21 12:00

20일부터 체코 프라하서 유럽 주요 기관·기업과 실무 채널 강화

대한민국 우주항공산업이 유럽 시장 공략에 나섰다. 우주항공청이 20일부터 오는 24일까지 체코 프라하에서 열리는 '체코 스페이스 위크(Czech Space Week 2025)'에 참가, 대한민국 우주항공산업이 유럽 시장 진출을 본격화하는 계기가 될 전망이다.


이번 방문은 지난 4월 개최된 '한-체코 우주협력 포럼'의 후속 조치로, 체코 교통부의 공식 초청에 따라 참가했다.

20일 오후(현지시간) 최동철 우주청 우주항공산업정책과 사무관, 김정훈 우주항공산업기반과장, 체코 교통부 바츨라프 우주 및 신기술국장, 온드레이 우주과장(왼쪽부터)이 기념촬영을 하고 있다. 우주청 제공

행사 첫날인 20일 김정훈 우주항공산업기반과장과 최동철 우주항공산업정책과 사무관 등이 참석한 가운데, 대한민국의 우주항공 정책 방향과 산업 육성 비전을 발표하고 체코 교통부 및 유럽 주요 우주기관과의 협력 방안을 논의했다.

우주청은 이 외에도 스페이스 엑스포, 체코 스페이스 갈라 등 세부 프로그램에 참여해 체코 및 유럽 주요 기관, 기업과의 실무 협력 채널을 강화했다.


우주청은 22일과 23일 우리 기업과 함께 체코 현지 연구소 및 우주기업을 방문, 양국 간 기술교류 및 산업협력 기반 확대를 모색한다. 또, 코트라(KOTRA) 체코무역관 및 주한체코대사관 상무관과의 면담을 통해 우리 기업의 체코 및 유럽 시장 진출을 지원하고, 현지 연구개발(R&D) 협력을 추진하는 방안을 구체적으로 협의할 계획이다.


우주청 관계자는 "이번 '체코 스페이스 위크' 참가를 정부와 산업계가 함께 유럽과의 기술·산업 네트워크를 확장하는 중요한 기회로 삼겠다"며 "대한민국 우주항공산업의 국제 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
