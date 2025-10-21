LS일렉트릭, '코마린 2025'서 차세대 선박 자동화 솔루션 공개

21~24일 부산 벡스코서 개최

전력공급·자동화·사이버보안 총망라

9대 선급 인증 ···'토털 솔루션' 제시

LS일렉트릭은 21~24일 부산 벡스코에서 열리는 세계 최대 규모의 조선·해양 기자재 전시회 '국제 조선 및 해양 산업전(KOMARINE 2025)'에 참가한다고 21일 밝혔다.

LS일렉트릭 코마린 2025 부스 조감도. LS일렉트릭

LS일렉트릭은 '더 큰 세상으로! 바다로!'라는 슬로건 아래 총 8개 부스(72㎡) 규모로 참가한다. 특히 'LS 선박 솔루션'을 주제로 선박 자동화 솔루션, 사이버 보안 솔루션, 모듈러 드라이브 프로토타입을 집중적으로 소개한다. 선박 내 추진·제어·보호 시스템을 하나의 통합 플랫폼으로 연결하는 '토털 자동화 솔루션'을 제시해 국내외 조선·해양 시장에서 기술력을 입증하겠단 계획이다.

우선 9대 선급 인증을 받은 선박용 자동화 솔루션 PLC, HMI, AC 드라이브를 소개한다. 9대 선급 인증은 국제선급연합회(IACS)에 소속된 ABS(미국), BV(프랑스), CCS(중국), DNV(노르웨이/독일), KR(한국), LR(영국), NK(일본), RINA(이탈리아), RS(러시아)로부터 인증을 모두 획득한 것이다. 선박 관련 기자재가 국제적인 안전 및 품질 기준을 충족했다는 의미로 평가받는다.

산업제어시스템 사이버보안 솔루션도 전시한다. 최근 선박 산업에서 사이버보안에 대한 관심은 날로 커지고 있다. 이에 따라 LS일렉트릭은 선박의 컴퓨터 기반 시스템에 대한 사이버 복원력 확보를 위한 국제선급협회의 공통 규칙에 대한 대응이 가능하도록 하는 솔루션을 보일 예정이다.

LS일렉트릭이 자체적으로 개발 중인 '모듈러 드라이브' 프로토타입도 처음으로 공개한다. 2㎿급 선박 전기추진 시스템용 파워스택 기반의 전력변환 장치다. 공냉식 설계, 고효율 열제어 구조, IGBT 기반 전력변환 기술을 적용해 고출력·고효율·저소음 운전을 구현했다. 국책과제인 '3000톤급 선박 전기 추진시스템 핵심소재 및 부품 기술 개발'의 일환으로 개발된 핵심 기술이다.

공동 부스를 구성한 LS전선은 선박용·해양용 케이블 신제품을 선보인다. 양사는 전력 공급부터 제어·통신까지 아우르는 '원스톱' 선박 전력 솔루션을 제안한다.





김형민 기자



