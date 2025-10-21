[특징주]'4분기 흑자전환 기대' 아우토크립트, 4%대 상승

실적 개선 기대감과 함께 자동차 소프트웨어 보안 솔루션·기술 기업인 아우토크립트 아우토크립트 331740 | 코스닥 증권정보 현재가 14,080 전일대비 650 등락률 +4.84% 거래량 51,148 전일가 13,430 2025.10.21 09:18 기준 관련기사 [클릭 e종목]"아우토크립트, 자동차 보안 표준 글로벌 선도기업으로 도약 중"[특징주]아우토크립트, 코스닥 상장 첫날 60%↑ 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 상승세다. 21일 오전 9시17분 기준 아우토크립트는 전 거래일 대비 570원(4.24%) 오른 1만4000원에 거래됐다.

이날 한국투자증권은 아우토크립트에 대해 "올해 3분기 영업적자 폭이 크게 줄 것"이라며 "4분기엔 영업이익 흑자 전환 가능성도 높다"고 평가했다.

김창호 한국투자증권 연구원은 "아우토크립트의 핵심 수익은 로열티 매출"이라며 "완성차 및 부품사를 대상으로 수행한 프로젝트가 로열티 매출로 전환될 때, 이익 성장 속도가 가속화된다"고 말했다.

그러면서 "현재는 2020년 수주한 로열티 1호 프로젝트만 매출에 반영되고 있지만, 지난해까지 총 16개의 양산개발 프로젝트를 수주 완료한 상태"라며 "완성차들의 생산 일정에 따라 곧 로열티 2호~6호가 순차적으로 매출에 반영될 예정이다. 또한 글로벌 주문자상표부착생산(OEM) 업체들을 대상으로 보안시스템 구축 등을 연이어 수주하고 있다"고 강조했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>