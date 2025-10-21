본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]'4분기 흑자전환 기대' 아우토크립트, 4%대 상승

김대현기자

입력2025.10.21 09:27

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

실적 개선 기대감과 함께 자동차 소프트웨어 보안 솔루션·기술 기업인 아우토크립트 의 주가가 상승세다. 21일 오전 9시17분 기준 아우토크립트는 전 거래일 대비 570원(4.24%) 오른 1만4000원에 거래됐다.


이날 한국투자증권은 아우토크립트에 대해 "올해 3분기 영업적자 폭이 크게 줄 것"이라며 "4분기엔 영업이익 흑자 전환 가능성도 높다"고 평가했다.

[특징주]'4분기 흑자전환 기대' 아우토크립트, 4%대 상승
AD
원본보기 아이콘

김창호 한국투자증권 연구원은 "아우토크립트의 핵심 수익은 로열티 매출"이라며 "완성차 및 부품사를 대상으로 수행한 프로젝트가 로열티 매출로 전환될 때, 이익 성장 속도가 가속화된다"고 말했다.

그러면서 "현재는 2020년 수주한 로열티 1호 프로젝트만 매출에 반영되고 있지만, 지난해까지 총 16개의 양산개발 프로젝트를 수주 완료한 상태"라며 "완성차들의 생산 일정에 따라 곧 로열티 2호~6호가 순차적으로 매출에 반영될 예정이다. 또한 글로벌 주문자상표부착생산(OEM) 업체들을 대상으로 보안시스템 구축 등을 연이어 수주하고 있다"고 강조했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아무리 일해도 최저임금도 못 벌어요"…배달앱에 무너진 치킨집 [치킨공화국의 몰락]② "아무리 일해도 최저임금도 못 벌어요"…배달앱에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

최민희, 딸 결혼식 입길에 "양자역학 공부하느라 신경 못 써"

"전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…전문가 경고 나왔다

"제발 돈 주지마" 후원기능 삭제한 1700만 유튜버, 얼마나 벌었나 봤더니

말레이 중학교서 여학생 피살…흉기에 새겨진 이름 '조승희' 무슨 뜻?

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

'이재명 특보' 이유로 해임된 공영홈쇼핑 前 감사…法 "해임은 부당"

새로운 이슈 보기