IBK기업은행, 혁신기업에 3년간 모험자본 2조5000억원 공급

문채석기자

입력2025.12.02 13:38

기업 약 3000곳 지원…34곳 상장

IBK 기업은행 은 2023년 1월부터 지난달까지 혁신 벤처스타트업에 모험자본 2조5000억원을 공급했다고 2일 밝혔다.


서울 중구 을지로 IBK기업은행 본점. 기업은행

서울 중구 을지로 IBK기업은행 본점. 기업은행

기업은행은 기업 약 3000곳에 2023년 7641억원, 지난해 9865억원, 올 1~11월 8096억원의 모험자본을 지원했다. 이달 말까지 1400억원을 추가 공급할 예정이다.

기업은행이 2023년 이후 모험자본을 공급한 라온텍 (디스플레이), 에이직랜드 (반도체), 에이피알 (화장품), 그래피 (소재), 아우토크립트 (보안), 지투지바이오 (바이오) 등 34곳이 상장했다.


기업은행은 김성태 은행장이 혁신 중소·중견기업의 데스밸리(성장 정체 구간) 극복 및 스케일업을 지원하고 모험자본 역할을 강조해왔기 때문에 맺은 결실이라고 설명했다.


기업은행 관계자는 "혁신기업 성장 사다리가 될 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "앞으로도 모험자본 공급을 확대해 생산적금융 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

한편 기업은행은 창업 육성 플랫폼 IBK창공을 통해 지난달까지 1158개의 혁신 창업기업을 발굴·육성했다. 투융자, 컨설팅, 기업설명회(IR), 글로벌 진출 등 스타트업 스케일업을 종합 지원 중이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
