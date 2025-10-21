본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

헤라, 일본 백화점 입점…글로벌 럭셔리 브랜드 입지 강화

이민지기자

입력2025.10.21 09:05

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오사카 한큐, 도쿄 미츠코시 백화점 입점

아모레퍼시픽의 럭셔리 화장품 브랜드 헤라가 일본 주요 백화점인 한큐, 미츠코시에 공식 입점했다고 21일 밝혔다. 헤라가 일본 백화점 유통망에 안착한 것은 이번이 처음이다.

헤라 일본 도쿄 미트코시 백화점 긴자점 매장. 아모레퍼시픽 제공.

헤라 일본 도쿄 미트코시 백화점 긴자점 매장. 아모레퍼시픽 제공.

AD
원본보기 아이콘

헤라는 2023년 7월 일본 진출 이후, 백화점 팝업 스토어 운영을 통해 브랜드를 알리며 현지 소비자 반응을 검증해 왔다. 올해 9월에는 일본 오사카에 위치한 '한큐 백화점' 우메다 본점에, 이번 달에는 도쿄 '미츠코시 백화점' 긴자점에 연이어 매장을 오픈했다. 이번 정식매장은 신규 브랜드 입점이 쉽지 않은 현지 대표 유통망에 성공적으로 안착했다는 점에서 의미가 있다.


헤라의 일본 1호 매장인 한큐 우메다 본점 매장은 오픈 첫날부터 일본 진출 이후 최고 매출을 기록했다. 지난 9월 10일 사전 오픈을 시작으로 9월 기준 누적 매출은 약 1400만엔을 기록했으며, 팝업 스토어 운영 당시와 비교했을 때 방문 고객 수와 평균 구매 금액 모두 큰 폭으로 성장했다.

브랜드의 대표 제품인 '리플렉션 스킨 글로우 쿠션'과 '센슈얼 누드 글로스' 브라우니 보이 컬러로 구성한 '리플렉션 세트'는 예약 판매 시작과 동시에 완판되며, 현지 고객에게 높은 호응을 얻었다.


10월에는 미츠코시 긴자점에 두 번째 헤라 매장을 열었으며, 기존 팝업 스토어 매장 매출 대비 일평균 약 236% 성장했다. 해당 매장 한정으로 출시한 '컴피 세럼 미스트' 기획 세트는 높은 판매율을 기록하는 등 주요 제품은 물론 스킨케어 제품까지 좋은 반응을 얻고 있다.


헤라 관계자는 "일본 주요 백화점은 브랜드 이미지와 품질에 대한 기준이 매우 높아 공식 입점이 쉽지 않은 만큼, 헤라는 현지에서 럭셔리 브랜드로서 경쟁력과 성장성, 지속성이 있음을 확인한 것"이라며 "2030 젊은 고객부터 프리미엄 고객까지 폭넓게 소통하며 일본 시장에서 신뢰받는 럭셔리 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아무리 일해도 최저임금도 못 벌어요"…배달앱에 무너진 치킨집 [치킨공화국의 몰락]② "아무리 일해도 최저임금도 못 벌어요"…배달앱에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

최민희, 딸 결혼식 입길에 "양자역학 공부하느라 신경 못 써"

"제발 돈 주지마" 후원기능 삭제한 1700만 유튜버, 얼마나 벌었나 봤더니

'美 항공사 인종 차별 폭로' 소유 "만취 탑승? 소량 마셨을 뿐…모멸감 느껴"

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

'이재명 특보' 이유로 해임된 공영홈쇼핑 前 감사…法 "해임은 부당"

새로운 이슈 보기