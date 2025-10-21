본문 바로가기
카카오뱅크, '증권사 절세계좌 혜택 비교' 서비스 출시

부애리기자

입력2025.10.21 08:32

카카오뱅크, '증권사 절세계좌 혜택 비교' 서비스 출시
카카오뱅크가 '증권사 절세계좌 혜택 비교 서비스'를 21일 출시했다.


이 서비스를 통해 증권사 개인종합자산관리계좌(ISA)와 개인형 퇴직연금(IRP) 상품 혜택을 비교할 수 있으며, 카카오뱅크 앱에서 제휴 증권사의 ISA 및 IRP 계좌를 간편하게 만들 수 있다.

ISA는 예적금·주식·상장지수펀드(ETF) 등 다양한 금융상품에 투자할 수 있는 계좌로, 소득 기준 등에 따라 최대 400만원까지 세액공제가 가능하다. IRP는 퇴직금과 별도로 연간 최대 1800만원까지 납입해 투자할 수 있고 최대 900만원까지 세액공제를 받을 수 있다.


카카오뱅크는 서비스 오픈을 기념해 12월14일까지 증권사를 통한 이벤트도 진행한다. 카카오뱅크 앱을 통해 한국투자증권 ISA를 신규 개설하는 모든 고객에게는 네이버페이 포인트 5000원이 지급된다. 또한 같은 기간 내 최초 개설 계좌에 100만원 이상을 입금한 고객에게는 상장지수펀드(ETF) 3종 중 1주가 랜덤으로 제공되며, 입금 금액 구간에 따라 최대 50만원 상당의 백화점 상품권이 추가로 지급된다. 자세한 혜택은 카카오뱅크 앱 내 상품 안내 페이지에서 확인할 수 있다.


카카오뱅크는 "향후 제휴 증권사를 확대하고 연금저축까지 포함한 절세계좌 3종을 모두 도입할 예정"이라며 "서비스 라인업을 지속해서 확장하겠다"고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
