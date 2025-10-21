현대커머셜, '웰컴패키지' 도입…"모든 서비스 한눈에 확인"

차량 이용 주기 전 과정에 활용

'재구매 우대금리' 서비스 신설

현대커머셜은 모든 상품과 서비스를 한눈에 확인할 수 있는 '웰컴 패키지'를 도입했다고 21일 밝혔다.

현대커머셜 웰컴 패키지.

현대커머셜은 산업용 트럭, 버스 등 상용차와 굴착기, 지게차 등 건설장비 관련 금융 상품과 서비스를 취급한다.

웰컴 패키지는 현대커머셜의 모든 상품·서비스를 한눈에 확인하도록 만든 일종의 상품 안내서다.

우선 플러스 사업자금 신용대출 서비스를 담았다. 차량 구입 비용과 사업 초기 자금을 한 번에 대출할 수 있도록 도와준다.

대출 상환 중 일시적인 어려움으로 결제금 납입이 힘든 고객을 위한 1개월 결제 유예 서비스도 넣었다.

사업 운영에 필요한 일감 구하기 서비스, 기존 이용 차량을 쉽고 편리하게 팔 수 있는 내차팔기 서비스도 포함돼 있다.

웰컴 패키지 안에 차량 구매 직후부터 새 차량으로 바꿀 때까지 차량 이용 주기 전반에 필요한 서비스를 촘촘히 설계했다고 회사 측은 설명했다.

상용차주 전용 애플리케이션 '고트럭' 등 서비스를 직관적으로 확인하고 적시에 이용하도록 만들었다. 물류·운송 업종 고객을 위해 야간 운전을 돕는 빛 반사 스티커 같은 용품도 담았다.

아울러 차량을 교체하거나 재구매하는 고객을 위한 재구매 우대금리 할인 프로그램도 선보였다.

신차 구매 시 0.3%포인트, 중고차 구매 시 1%포인트 깎아준다. 고트럭 앱에서 미리 신청하면 이후 금융 상품 이용 시 금리 할인을 자동 반영한다.

현대커머셜 관계자는 "앞으로도 차량 이용 전 과정에 도움이 되는 정교한 금융 솔루션을 제공해 고객 성장을 돕는 금융 파트너가 될 것"이라고 말했다.





