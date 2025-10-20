대전시, 이차전지산업 기술교류 개최

㈜에코프로비엠·차세대 이차전지전략연구단 초청 기술동향 공유



대전시가 이차전지산업의 최신 기술과 산업 트렌드에 대한 정보교류와 네트워킹을 진행했다.

대전시는 20일 대전테크노파크 로봇센터 멀티미디어실에서 '제5회 이차전지산업 기술교류 네트워킹 데이'를 개최하고, 지역 기업 및 전문가들과 함께 기술 동향을 공유하고 협업 가능성을 모색하는 자리를 마련했다.

이날 행사에는 대전시 이차전지산업 기업협의회 기업을 비롯한 산학연 관계자 등 50여 명이 참석했다.

특히, 이차전지 양극 소재 시장을 선도하고 있는 ▲ ㈜에코프로비엠의 이동욱 이사의 에코프로 차세대 이차전지 소개 개발에 대한 강연 ▲ 한국화학연구원 김명환 차세대 이차전지전략연구단장(출연연 제1호 국가특임연구원)의 지속 가능한 사회를 위한 차세대 이차전지 개발에 대해 강연을 펼쳤다.

또한, 지역 내 이차전지산업 기업을 소개하는 시간도 가졌다. 이날 발표를 맡은 ㈜스마트코리아는 한국화학연구원으로부터 이전받은 기술을 활용해 석유 부산물인 피치(Pitch) 기반 원료를 사용해 고부가가치 다공성 탄소 소재를 제조하는 기업이다. 최근 본격적인 양산을 위해 공장 증설로 생산 능력을 강화하는 등 사업화에 속도를 내고 있다.

이 밖에도 글로벌 경쟁력 강화의 일환으로 해외판로 개척 지원을 위해 일자리경제진흥원에서 추진하는 '북미 진출 지원 사업'을 소개하고, 기업 간 파트너쉽 구축을 위한 소통과 교류가 이어졌다.

손철웅 대전시 미래전략산업실장은 "이차전지는 전략산업과 함께 지역경제 성장을 위한 핵심 기반산업인 만큼 첨단기술력 확보와 산업경쟁력 강화는 필수 불가결한 요소"라며 "국내외 시장 여건이 불안정한 상황이지만, 지역 기업이 기술과 시장에 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 실질적이고 현장 중심의 지속 가능한 정책 지원을 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편, 대전시는 지난해부터 지금까지 시비 30억 원을 투입해 기업지원 및 인력양성, 산학연 생태계 기반 조성 등 이차전지산업 육성을 위해 적극 지원사업을 추진하고 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



