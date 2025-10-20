中, 3분기 GDP 전년比 4.8%↑…연중 최저 성장률(종합)

'5% 안팎' 성장 목표 밑돌아

올해 3분기 중국 경제가 연중 최저 성장률을 기록했다.

20일 중국 국가통계국은 3분기 국내총생산(GDP)이 전년 동기 대비 4.8% 성장했다고 밝혔다.

이는 전분기(5.2%) 대비 크게 감소한 수치로, 블룸버그가 조사한 애널리스트 전망치(4.7%)를 소폭 웃돈다. 로이터 통신이 집계한 전망치와는 일치한다.

중국 당국은 연간 GDP 성장률 목표를 '5% 안팎'으로 설정했다. 중국 성장률은 지난해 4분기 5.4%, 올해 1분기와 2분기 각각 5.4%, 5.2%를 기록하며 3개 분기 연속 5%대를 이어가다 다시 4%대로 하락했다.

올해 1~3분기 누적 성장률은 5.2%다.

9월 소매 판매(소비)와 공업생산은 각각 전년 동기 대비 3.0%, 6.5% 증가했다. 소매 판매는 예상치에 부합했으나, 작년 11월 이후 가장 낮은 수치다. 공업생산은 예상치(5%)를 크게 웃돌며 강세를 보였다.

1~9월 고정자산투자는 지난해 같은 기간보다 0.5% 감소해 2020년 이후 가장 낮게 나타났다. 1~8월(0.5%)과 비교해 악화했으며 로이터 예상치(0.1%)도 밑돌았다.

1~9월 부동산 개발 투자는 전년 동기 대비 13.9% 하락해 1~8월(-12.9%)보다 낙폭을 키웠다.

9월 전국 도시 실업률 평균은 5.2%로 전월(5.3%) 대비 0.1%포인트 하락했다. 1~9월 기준 도시 실업률 평균은 5.2%로 1~8월과 같다.

중국은 최근 수출 호조에도 국내 소비·투자가 부진해 성장률이 하락했다. 앞서 발표된 중국의 9월 수출은 전년 동기 대비 8.3% 증가했다. 디플레이션(경기 침체 속 물가 하락) 압력과 부동산 경기 부진 지속, 기업들의 '제 살 깎기'식 경쟁 우려도 있다.

다만 댄 왕 유라시아 그룹 중국 담당 디렉터는 "시장에서는 중국이 어떤 상황에서도 목표치(5% 안팎)를 달성하지 못할 것이라고 생각했다"면서 "1~3분기 수치를 보면 목표 달성이 유력해 보인다. 이는 고율 관세나 수출 제한 등 미국의 압박 속에서도 중국이 버틸 수 있음을 보여준다"고 평가했다.

로이터 통신은 중국 당국이 올해 비교적 완만한 수준의 경기 부양책을 내놓았으며 견조한 수출과 주식시장 강세가 이를 뒷받침하고 있다고 짚었다. 추가 부양 여력이 남아있다는 평가도 있으나 당국이 연내 실제 조치를 취할지에 대해선 의견이 엇갈린다고 전했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



