광주 서구, '제10회 광주서창억새축제' 성료

사운드스케이프·LP 억새라운지·멍때리기대회 등 인기

광주시 서구가 지난 16~19일 나흘간 영산강변(극락교~서창교)과 나눔누리숲 일대에서 진행한 '제10회 광주서창억새축제'가 성황리에 마무리됐다.

서구가 지난 16~19일 영산강변 일원에서 ‘은빛억새가 전하는 가을로의 여행’을 주제로 ‘제10회 광주서창억새축제'를 개최하며 방문객들에게 쉼과 여유, 힐링의 시간을 선사했다. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

20일 구에 따르면 올해 축제는 디지털 중심의 일상에서 벗어나 가을 정취를 오감으로 느낄 수 있는 감성형 콘텐츠로 주목을 받았으며, 광주를 대표하는 자연경관 축제이자 도심 속 힐링 축제로 자리매김했다.

특히 처음 선보인 '사운드스케이프(Soundscape)' 프로그램은 참가자들이 전문 장비를 통해 바람·풀벌레·억새의 흔들림 등 자연의 소리를 실시간으로 청취하며 몰입형 산책을 즐길 수 있어 큰 인기를 끌었다.

'LP 억새라운지'는 억새밭 한 가운데에서 추억의 옛 음악을 즐길 수 있는 아날로그 음악 공간으로 시민들에게 감성적 휴식의 시간을 선물했다.

축제 마지막 날 열린 '멍때리기대회'에는 참가자 70명이 90분간 '아무것도 하지 않기'에 도전했다. 억새밭에서 고요 속 치열한 경쟁 끝에 김하늘누리·윤혜안 씨가 우승을 차지했으며 개그맨 이상준 씨가 2등을 기록해 눈길을 모았다.

올해 축제는 '나눔누리숲'과 '서창감성조망대'를 잇는 산책 코스를 중심으로 노을이 지는 시간대 방문객이 집중됐다. SNS에서는 억새와 석양을 한눈에 감상할 수 있는 '노을맛집'으로 입소문이 퍼지며 시민들이 돗자리와 도시락을 들고 찾아오는 가을 피크닉 명소로 각광받았다.

구는 올해 광주아울렛과 김대중컨벤션센터에서 행사장을 연결하는 무료 셔틀버스를 하루 20회씩 운행하며 교통 혼잡을 최소화하고 시민 접근성을 한층 높였다.

한 시민은 "시끌벅적한 축제와 달리 조용히 자연을 느끼는 억새축제는 또 다른 매력이 있다"며 "일상에서 지친 몸과 마음을 달래는 힐링축제로 발전해 나가길 바란다"고 말했다.

또 다른 시민은 "인위적이지 않고 자연 그대로를 느낄 수 있어 해마다 아이들과 축제현장을 방문하고 있다"며 "자연 체험 중심의 프로그램이 보다 많아졌으면 좋겠다"고 전했다.

구는 지난 10년간의 경험과 성과를 토대로 서창억새축제를 도심 속 자연생태축제형 모델로 특화해 나갈 방침이다. '차 없는 축제', '걷기 좋은 축제' 등 빠름보다 느림을, 편리함보다 여유를 느낄 수 있는 '자연 그대로의 축제'를 선보일 예정이다.

김이강 구청장은 "올해 억새축제는 자연의 콘텐츠로 시민의 마음을 채웠다"며 "앞으로 자연과 공존하는 축제로 발전시켜 우리나라를 대표하는 힐링 축제로 키워가겠다"고 말했다.





