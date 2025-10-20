단풍과 문화가 어우러진 가을 축제…‘소요단풍문화제’ 26일 개최

동두천시, 소요산 야외음악당 일원서 열려

경기 동두천시 소요산 야외음악당 일원에서 오는 26일 오전 11시부터 동두천문화원이 주최하고 동두천시가 후원하는 '제37회 소요단풍문화제 및 제16회 어유소장군 행차 재현'이 열린다.

이번 축제는 천혜의 자연경관을 자랑하는 소요산의 단풍을 배경으로 전통과 현대가 어우러진 공연, 시민 참여 프로그램, 환경 캠페인, 역사 재현 퍼레이드 등 다양한 볼거리로 가을의 정취와 문화적 감동을 선사할 예정이다.

행사에 앞서 진행되는 '소요산 단풍 플로깅 캠페인'은 시민이 직접 참여하는 환경정화 활동으로, 참여 인증샷과 해시태그 이벤트도 함께 진행된다.

본격적인 1부에서는 지역 문화예술단체의 공연이 펼쳐지며 농악, 댄스스포츠, 청소년 공연, 난타 등이 무대에 올라 축제의 흥을 더한다. 이어지는 '어유소 장군 승전 행차 재현 퍼레이드'에서는 배우 이정용이 장군 역할을 맡아 역사적 장면을 생생히 재현하고, 사패지 하사식과 축하무용 등 다채로운 행사가 이어질 예정이다.

2부는 '단풍악(樂)을 울려라!'를 주제로, 동두천의 역사와 미래를 담은 오프닝 영상 상영을 시작으로 뮤지컬팀, 브라스밴드, 가수 박미경의 축하무대가 이어진다.

또한 행사장에는 ▲조선시대 말투로 관상을 봐주는 '챗GPT 관상 체험 부스' ▲즉석 인화가 가능한 포토존 사진관 등 시민 참여형 부스도 마련돼 즐길 거리를 더한다.

동두천시 관계자는 "단풍의 계절, 소요산에서 열리는 이번 축제를 통해 시민과 관광객 모두가 즐겁고 의미 있는 시간을 보내길 바란다"며 "동두천의 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 대표 축제로 기억되길 기대한다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



