"30억 경제효과 잭팟"…의정부, '왕의 도시'로 거듭나다

의정부시, '태조·태종 의정부행차' 결산 보고서

4만5000명 운집…'태조·태종 행차'로 역사 복원

군사도시 오명 벗고 '왕의 도시' 정체성 회복

"28차례 왕이 찾은 도시" 실록 기반 '헌수례' 재현

경기북부 대표 관광축제로 우뚝…시민 만족도 83.7점

경기 의정부시(시장 김동근)가 제40회 회룡문화제 '태조·태종 의정부행차'를 통해 도시의 역사적 정체성을 새롭게 정립하고 있다.

의정부시가 지난 9월 28일 개최한 '태조·태종 의정부행차'에 4만5000여 명의 관람객을 운집시키며 약 30억원의 경제적 파급효과를 창출한 것으로 나타났다. 사진은 '태조·태종 의정부행차' 모습. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

20일 의정부시에 따르면 지난 9월 28일 개최된 이 행사는 4만5000여 명의 관람객을 운집시키며 약 30억원의 경제적 파급효과를 창출하는 등 단순한 축제를 넘어 도시 브랜드 전환의 핵심 계기로 작용했다.

이번 행사는 '조선왕조실록' 기록을 바탕으로 왕의 행차와 헌수례를 복원한 역사문화 콘텐츠로, 의정부의 정체성과 위상을 회복하는 전환점을 마련했다.

조선왕조실록에 따르면 태종 5회, 세종 13회, 단종 1회, 세조 9회 등 총 28차례에 걸쳐 왕이 의정부를 방문했다. 주된 목적은 숙영, 사냥, 강무 훈련 등이었다.

의정부는 이처럼 전주나 수원 못지않은 '왕의 도시'로, 수도권 북부의 정치·군사 요충지이자 조선 왕들이 자주 머문 지역이다.

행사의 역사적 기준은 '태종실록' 제10권에 기록된 1405년(태종 5년) 11월 6일이다.

이날 태종은 개성에서 한양으로의 두 번째 천도 과정 중 태조를 옛 견주(見州, 현 의정부·양주 일대)에서 맞이하며 헌수례를 올렸다.

의정부시가 지난 9월 28일 개최한 '태조·태종 의정부행차'에 4만5000여 명의 관람객을 운집시키며 약 30억원의 경제적 파급효과를 창출한 것으로 나타났다. 사진은 '태조·태종 의정부행차' 모습. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

이 의례는 왕조 교체기의 갈등을 넘어선 통합과 화합의 상징으로 평가된다. 이번 재현은 단순한 행렬을 넘어, 역사적 의미를 되살린 문화적 실험으로 의미를 더했다.

시는 2023년부터 '의정부 정체성 연구'를 통해 학계와 협업하며 학술 고증을 추진해 왔다.

한성대학교 권기중 교수, 경기대학교 이왕무 교수 등이 참여한 학술회의를 통해 태종 5년의 법가(法駕)를 기준으로 삼고, 복식은 조선 양식이 정착되기 이전 시기임을 고려해 고려복식으로 통일하기로 결정했다.

이를 통해 시는 전국 최초로 고려복식 행렬을 선보이며, 역사적 신뢰성과 시각적 예술성을 갖춘 고증형 역사문화 콘텐츠의 새로운 방향을 제시했다.

행사 당일 '태조·태종 의정부행차'는 약 4만5000명이 관람했으며, 전좌마을 행사장 방문 인원 약 1만5000명을 포함하면 총 6만여 명이 참여한 것으로 집계됐다.

의정부시가 지난 9월 28일 개최한 '태조·태종 의정부행차'에 4만5000여 명의 관람객을 운집시키며 약 30억원의 경제적 파급효과를 창출한 것으로 나타났다. 사진은 '태조·태종 의정부행차' 모습. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

전문 용역업체 분석 결과에 따르면 ▲직접지출 20억원 ▲부가가치 유발 10억원 ▲고용 유발 24명 등 약 30억 의 경제효과를 창출한 것으로 나타났다. 이는 단일 역사문화 행사로는 이례적인 성과이며, 축제 기간 음식·숙박·도소매업 등 지역 상권 전반에 활력을 더한 것으로 나타났다.

'태조·태종 의정부행차'는 단순한 행사를 넘어 도시 정체성 전환 전략의 핵심 계기로 작용했다. 태조 이성계와 태종 이방원의 설화를 재현한 스토리텔링 콘텐츠는 시민들로부터 '살아있는 역사공부'라는 긍정적 반응을 이끌었고, 시민 1천여 명이 행렬에 참여해 '군사도시'에서 '왕의 도시'로의 브랜드 전환을 견인했다.

시민 만족도 조사에서도 긍정적인 결과가 나타났다. 시민 1069명이 참여한 조사 결과 ▲전반적 만족도 83.7점 ▲추천 의향 85.1점 ▲정체성 반영도 83.7점으로 나타났다. 응답자의 73%가 "다음에도 참여하겠다"고 답했으며, 이 중 92.3%가 의정부 시민인 것으로 나타나 지역 내 자발적 참여 기반이 견고하게 형성된 것으로 분석됐다.

시는 이번 분석이 카드 소비 등 실측 데이터 부재로 일부 한계를 가진다고 밝히며, 향후 카드사 소비 데이터와 통신사 위치 기반 서비스(LBS)를 활용한 정밀 방문객 분석을 도입할 계획이다.

아울러 회룡사, 부대찌개골목 등 지역 관광자원과 연계한 1박 2일 체류형 관광 프로그램을 추진하고, '태조·태종 의정부행차'를 매년 정례화해 경기북부 대표 역사문화 퍼레이드형 관광축제로 발전시킬 방침이다.

의정부시가 지난 9월 28일 개최한 '태조·태종 의정부행차'에 4만5000여 명의 관람객을 운집시키며 약 30억원의 경제적 파급효과를 창출한 것으로 나타났다. 사진은 '태조·태종 의정부행차'를 즐기고 있는 시민들의 모습. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

김동근 시장은 "이번 '태조·태종 의정부행차'는 시민과 함께 역사 속 장면을 재현하며 도시의 뿌리를 되짚는 뜻깊은 시간이 됐다"며 "앞으로도 문화와 이야기가 살아 숨 쉬는 도시, 시민이 함께 만드는 축제를 통해 의정부만의 정체성과 품격을 키워가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>