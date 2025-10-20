"AX 체험하고 컨설팅 받으세요"…KT 이노베이션 허브 개소

마이크로소프트와 전략적 파트너십

국내 산업계 AX 위한 공간 구축

AI 에이전트 등 시제품 제작도 가능

KT는 MS와의 전략적 파트너십을 기반으로 국내 산업계 AX를 위한 'KT 이노베이션 허브'를 개소했다고 20일 밝혔다. KT 광화문 웨스트 빌딩에 약 595㎡ 규모로 마련된 KT 이노베이션 허브는 기업 간 거래(B2B) 고객이 AX 업무 혁신에 관한 전시를 관람하고 맞춤형 컨설팅까지 받을 수 있는 공간이다.

KT 이노베이션 허브는 ▲최신 AI 기술과 적용 사례를 전시하는 AX 갤러리 ▲AX 컨설팅을 위한 콘퍼런스 룸과 디벨롭 스튜디오 ▲창의적인 아이디어를 위한 교류와 휴식을 제공하는 리차지 존으로 나뉜다.

AX 갤러리에서 고객들은 음성 명령과 터치식 패널을 사용해 각종 솔루션 전시를 체험할 수 있다. 주요 전시로는 '멀티 에이전트'가 있다. 기존에는 보고서를 작성하기 위해 고객이 각자 다른 역할을 하는 AI마다 명령을 내리고 결과물을 수합해야 했다면, 멀티 에이전트는 다수의 AI가 스스로 협력하고 조율해 요청에 맞는 결과물을 산출한다.

콘퍼런스 룸과 디벨롭 스튜디오에서는 AX 갤러리에서 체험한 혁신을 고객 상황에 맞게 적용할 수 있는 방안을 찾는다. AX 전문 인력이 고객과 함께 업무 혁신 로드맵을 세우고, 이를 실현하기 위한 기술적인 조언과 솔루션 설계를 제공한다.

특히 설계된 솔루션을 최대 5일 안에 실행 가능한 시제품으로 제작해 볼 수 있다. 이를 바탕으로 기술이 실제로 고객에게 실효성이 있는지 검증한다. 예를 들어 고객 센터 혁신이 필요한 기업에는 기존 인력 중심의 상담 과정을 진단한 뒤, AI에게 핵심 지식만을 간단히 학습시켜 체험용 AI 에이전트를 구현해 준다.

KT AX 컨설팅 전문 조직인 'AXD 본부'는 MS 기술 전문 인력과의 협업을 통해 고객이 경험한 혁신을 산업 맞춤형 AX 컨설팅, 엔지니어링 등 풀패키지 서비스로 실현해 나갈 방침이다.

정우진 KT 전략·사업컨설팅부문장(전무)은 "KT 이노베이션 허브를 국내 버티컬 시장의 AX 생태계를 구축하고 가속화하기 위한 전초 기지로 활용할 수 있을 것"이라며 "앞으로 MS와 함께 산업, 정부, 학계 간 협력을 확대해 대한민국을 AI 선도 국가로 발돋움시키겠다"고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



