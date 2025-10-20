금강하구생태복원추진단 출범…"국가하구 특별법 제정, 지금이 골든타임"



양금봉 전 충남도의원 단장 맡아 23일 금강하굿둑 발대식…"서천군, 운하·조류발전 대신 생태복원에 집중해야"



금강하구 해수유통과 국가하구 생태복원을 촉구하기 위한 민·관·정 연대 조직이 공식 출범한다. 이재명 정부의 국정과제로 채택된 '국가하구 생태복원'을 제도화하기 위한 움직임이 본격화된 가운데, 골든타임을 놓쳐선 안 된다는 위기의식이 추진단 발족의 배경이다.

추진단은 '하구생태복원 특별법' 제정을 위해 조속한 민·관·정 협의체 구성을 촉구하고, 주무 부처인 해양수산부와 지방자치단체의 적극적인 참여를 요구하고 있다.

특히 금강하구 생태복원을 선도해야 할 서천군이 운하 건설(길산천~판교천), 조류 발전(금강하구) 등 현실성이 낮은 정책에 치중하면서 대정부 협력의 기회를 놓치고 있다고 비판했다.

추진단 단장에는 양금봉 전 충남도의원이 이름을 올렸다. 양 단장은 충남도의회에서 '금강권역 친환경 발전 특별위원회' 위원장으로 활동했으며, 전국 317개 기관·단체가 참여한 '국가하구 생태복원 대선 국정과제 채택 전국회의' 공동의장을 맡는 등 오랜 기간 국가하구 복원을 위한 제도적 기반 마련에 앞장서 왔다.

추진단은 오는 23일 오전 10시 금강하굿둑에서 발대식을 갖고 해수유통 촉구 행보를 본격화한다.

이날 양 단장을 비롯한 추진단 20여 명은 전북 군산시 금강휴게소에서 서천군 금강하굿둑까지 도보 행진을 진행하고, 하굿둑 마서주차장에서 해수유통 촉구 기자회견을 연다.

또 서천군·충남도·해양수산부·국회 등에 촉구 서한문을 전달하고, 1인 릴레이 피켓 시위, 토론회 등 시민 참여형 캠페인을 이어갈 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>