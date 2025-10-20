강원관광재단-호수문화권, 서울 한강페스티벌서 공동 홍보 성료

"레저·캠핑 최적지"…호수문화관광권 매력 홍보

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)과 호수문화관광권(춘천, 홍천, 양구, 화천, 인제, 이하 호수문화권)은 지난 18일부터 19일까지 이틀간 한강페스티벌 가을축제에서 호수문화권을 홍보했다.

한강페스티벌 가을축제는 여의도, 뚝섬, 반포 한강공원 일대에서 열리는 시민 참여형 축제로, 많은 방문객이 찾는 대표적인 서울의 행사이다. 이에 재단과 호수문화권은 수도권 관광객 유치를 위해 여의도 한강공원 이벤트 광장에서 참여형 홍보부스를 설치·운영하였다.

축제에 참여한 방문객들은 홍보부스를 찾아 호수문화권의 관광 정보를 얻고 각 시군의 특색을 담은 기념품도 받았다. 또한 △호수의 바람편지 △강원 호수컬링챌린지 △강원호수탐험대 등 참여형 프로그램이 운영하여 큰 호응을 얻었다.

특히 이번 홍보는 유동 인구가 많은 한강공원에서 서울·인천·경기권 시민을 대상으로 강원 호수문화권 매력을 효과적으로 알리는 계기가 되었다는 점에서 큰 의미가 있다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "강원 호수문화권은 레저와 캠핑 등 야외 활동에 최적화된 환경을 갖추고 있다"며 "앞으로도 수도권 중심의 홍보활동을 통해 더 많은 분이 호수문화권을 찾을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

