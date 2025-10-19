경찰, '리딩방 연루 의혹' 캄보디아 송환 피의자 구속영장 신청

경찰이 캄보디아에서 송환된 피의자들에 대해 속속 구속영장을 신청했다.
캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 연합뉴스
19일 경찰 등에 따르면 이날 서울 서대문경찰서는 캄보디아 내 투자 리딩방 사기 조직에 자신의 통장과 휴대전화 등을 제공한 것으로 알려진 A 씨에 대한 구속영장을 신청했다.
검찰이 구속영장을 청구하면 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 이뤄질 것으로 보인다. 결과는 이르면 내일(20일) 중 나올 것으로 예상된다.
전날 오전 전세기를 통해 입국한 이들은 ▲충남청 45명 ▲경기북부청 15명 ▲대전청 1명 ▲서울 서대문서 1명 ▲경기남부 김포서 1명 ▲강원 원주서 1명 등 각각 분산된 뒤 조사를 받고 있다.
송환자들 대부분 지난 7월과 9월 총 두 차례에 걸친 캄보디아 당국의 범죄 단지 단속에서 검거된 범죄 혐의자다. 이들은 한국인을 상대로 투자 리딩방, 보이스 피싱, 노쇼 사기 등을 일삼은 것으로 알려졌다.
정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
