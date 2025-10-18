日 대형은행 3곳, 스테이블 코인 공동 발행 추진

일본 대형 은행 3곳이 법정통화에 가치가 연동하는 스테이블 코인의 공동 발행을 추진한다.

18일 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 미쓰비시UFJ은행, 미쓰이스미토모은행, 미즈호은행은 규격을 통일한 스테이블 코인 발행을 논의하고 있다.

엔화로 표시되는 스테이블 코인을 검토 중이며 향후에는 달러 표시도 발행할 계획이다. 발행한 코인은 일단 미쓰비시상사의 사내 자금 결제용으로 사용할 수 있도록 할 방침이다. 미쓰비시상사측은 "송금용으로 활용을 검토하고 있다"고 설명했다.

송금 시 스테이블 코인을 활용하면 수수료를 절감할 수 있다. 닛케이는 "대형 은행의 스테이블 코인 발행 추진은 미국 주도의 달러 연동형 스테이블 코인이 일본에서 확산될 것에 대한 경계감도 배경"이라고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>