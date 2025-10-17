본문 바로가기
中, 日총리 야스쿠니 공물에 "침략 역사 반성해야"

임춘한기자

입력2025.10.17 18:41

중국은 17일 일본 이시바 시게루 총리의 야스쿠니 신사 공물 봉납 등에 대해 "일본 측의 부정적 동향에 단호히 반대한다"고 밝혔다.


일본 도쿄 야스쿠니신사에 이시바 시게루 총리가 봉납한 공물이 놓여 있다. 연합뉴스

린젠 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 "야스쿠니 신사는 군국주의 일본이 일으킨 대외 침략전쟁의 정신적 도구이자 상징"이라면서 "침략전쟁에 대한 죄책이 무거운 A급 전범 14명이 합사되어 있다"고 지적했다.

린 대변인은 "일본이 침략 역사를 직시·반성하고 야스쿠니 신사를 비롯한 역사 문제에 대해 언행을 신중히 하고, 군국주의와 철저히 절연할 것을 촉구한다"고 했다.


이시바 총리는 이날 야스쿠니 신사에 '내각총리대신' 명의로 공물을 봉납했다. 또 차기 총리로 유력시되는 다카이치 사나에 자민당 총재는 사비로 공물 대금을 봉납했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
