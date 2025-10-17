본문 바로가기
'尹체포 저지' 경호처 김성훈·이광우 "국민께 죄송하다"

임춘한기자

입력2025.10.17 17:48

윤석열 전 대통령에 대한 체포 방해 혐의를 받는 김성훈 전 대통령경호처 차장과 이광우 전 경호본부장이 17일 사과했다.


김성훈 전 대통령경호처 차장. 연합뉴스

김 전 차장과 이 전 본부장은 이날 국회 행정안전위원회 국정감사에서 "(체포영장 집행을 방해한 데 대해) 국민께 사과하라"는 이상식 더불어민주당 의원의 요청에 "죄송하다"고 답했다.

김 전 차장은 "안타까운 역사 속에서 국민들에게 많은 혼란을 가져오고 이로 인해 국력도 소실됐던 것 같다"며 "그 중심에 저 또한 자유롭지 않고, 그 부분에 대해 죄송하게 생각한다"고 말했다. 이 전 본부장도 "죄송하다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.


이들은 윤 전 대통령이 지난 1월 11일 관저 내 식당에서 이들과 오찬을 하면서 "경찰은 전문성도 없고 총은 경호관들이 훨씬 잘 쏜다", "총을 갖고 있다는 걸 좀 보여줘라"고 지시했다는 특검 수사 내용에 대해서는 사실과 다르다며 부인했다.


이 전 본부장은 "'총을 보여주라'는 이야기는 못 들었고 '총을 가지고 있는 것을 보면 두려워하거나 위화감을 느끼지 않을까'라고 말씀하셨다"고 했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
