전남도, 20일자 4급이하 수시인사 단행

업무성과·경력 등 종합적 반영

전남도가 20일 자로 과장급(4급) 이하 공무원에 대한 수시인사를 단행했다.

최근 전남도는 정부의 AI·에너지 대전환 정책에 대응하기 위해 'AI산업추진단'과 '에너지 미래도시 기획전략본부'를 신설했다.

이번 인사는 조직 신설과 상위 직급으로의 승진 등에 따른 승진·전보인사로 인사 규모는 과장급(4급) 3명, 팀장급(5급) 7명, 6급 이하 36명 등 총 46명이다.

승진 인사는 개인별 승진후보자명부 순위, 업무성과, 경력 등을 종합적으로 반영해 과장급 3명, 팀장급 4명, 6급 이하 32명 등 총 39명의 승진자를 결정했다.

전남도는 이번 수시인사를 통해 결원 직위를 신속히 충원하고 조직의 역량을 강화해, 풍부한 태양광·풍력 자원을 바탕으로 '에너지 미래도시' 조성과 AI 산업 육성을 속도감 있게 추진해 나갈 계획이다.





호남취재본부 심진석 기자



