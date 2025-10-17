기후부, 청정수소발전 입찰 마감날 전격 취소…기업들은 '멘붕'

"정부 정책과 정합성 맞추기 위해"

2040년 석탄발전 폐쇄와 충돌 가능성

입찰 준비했던 기업들은 대혼란

에너지 정책 불확실성 확대 우려

김성환 기후에너지환경부 장관이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.10.14 연합뉴스

기후에너지환경부가 17일 예정됐던 청정수소발전입찰(CHPS) 마감을 전격 취소했다. 2040년으로 예정된 석탄발전 폐쇄와의 정합성을 맞추기 위해서라는 설명이다. 지난 1년간 입찰을 준비했던 발전사 등 에너지 업계는 대혼란에 빠졌다. 새 정부 들어 에너지 분야 정책 불확실성이 확대되고 있다는 우려도 커지고 있다

17일 청정수소발전입찰 주관기관인 전력거래소는 청정수소발전시장 경쟁 입찰을 취소한다고 공지했다. 취소 사유는 "새로운 공고로 대체하기 위해서"라고 설명했다.

이와 관련 전력거래소 관계자는 "이날 수소발전입찰시장위원회 개최 결과 정부와의 정책 정합성을 맞추기 위해 일단 입찰을 취소하는 것이 낫겠다는 결정을 내렸다"고 설명했다.

정부의 정책과의 정합성이란 2040년까지 석탄발전을 폐쇄하겠다는 정부 국정과제를 의미한다. 기후에너지환경부 관계자는 "2040년에 석탄을 폐쇄할 경우 석탄-암모니아 혼소 발전의 지속성에 문제가 발생할 수 있어 관련 위원회에서 일단 입찰을 취소한 것으로 안다"고 말했다.

전력거래소 홈페이지 캡처

청정수소발전이란 공인 기관으로부터 청정수소(청정암모니아)로 인정받은 연료를 이용해 전기를 생산하는 것을 말한다. 대상은 석탄-암모니아 혼소 발전, 액화천연가스(LNG)-수소 혼소 발전 등이다.

산업통상자원부는 지난해 처음 청정수소발전입찰 시장을 개설했다. 입찰에 참여를 원하는 기업은 인증 기관인 에너지경제연구원의 사전 컨설팅을 통해 청정수소(암모니아)를 확보할 수 있음을 입증해야 한다. 정부는 청정수소입찰발전 입찰 제도를 통해 점진적으로 수소 전소 발전으로 전환한다는 계획이다.

문제가 되는 것은 석탄-암모니아 혼소 발전이다. 올해 입찰에서 선정된 사업자는 최대 4년의 유예 기간을 거쳐 가동을 시작해야 한다. 이 경우 2043~2044년까지 석탄-암모니아 혼소 발전을 계속할 수 있다. 이재명 정부가 국정과제로 제시한 2040년 석탄발전 폐쇄 이후에도 석탄발전소가 계속 가동하는 상황이 발생하는 것이다.

기후에너지환경부와 전력거래소는 워킹그룹을 결성하고 업계 의견 수렴을 거쳐 연내 재입찰을 공고할 계획이라고 밝혔다. 2040년 석탄발전 폐쇄를 고려하면 새 공고에서는 발전소 가동 기간을 2040년까지로 제한할 수도 있다. 이 경우 경제성이 떨어져 아예 석탄-암모니아 혼소를 공고에서 제외할 가능성도 제기된다. 그동안 환경 단체에서는 석탄-암모니아 혼소 발전의 온실가스 배출에 대해 문제를 제기해왔다. LNG-수소 혼소 발전에 대해서도 조건이 까다로워질 수 있다.

정부는 국정과제와의 정합성을 이유로 들었지만 지난 1년간 청정수소발전입찰을 준비했던 기업들은 당혹감을 감추지 못하고 있다. 한 에너지 업계 관계자는 "입찰 마감날 취소 통보를 받아 당황스럽고 향후 어떻게 대응할지 논의중"이라고 밝혔다. 에너지 업계에서는 새 정부 들어 수소 정책 전반에 대한 정책에 불확실성이 커지고 있다고 우려하고 있다.

기후에너지부 관계자는 "취소 공고까지 입찰서를 제출한 기업은 없는 것으로 파악됐다"며 "입찰 실시 이후에 발생할 수 있는 더 큰 혼선을 사전에 막기 위해 어쩔 수 없는 조치로 이해해 달라"고 말했다. 전력거래소 관계자는 "문의해오는 분들에게 사정 설명과 함께 송구스럽다는 입장을 전하고 있다"고 말했다.





강희종 에너지 스페셜리스트



