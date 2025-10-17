본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

[오늘의신상]롯데마트·슈퍼, 대용량 가성비 사케 '스모 1.8ℓ'

김흥순기자

입력2025.10.17 15:58

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오프라인 채널 단독 판매
기존 900㎖ 제품 대비 용량 2배↑
100㎖당 단위 가격은 10% 낮춰

롯데마트·슈퍼는 인기 사케 '스모'를 1.8ℓ짜리 대용량으로 기획해 오프라인 채널 단독으로 1만7900원에 판매한다고 17일 밝혔다.


롯데마트·슈퍼 '스모 1.8ℓ'. 롯데마트·슈퍼 제공

롯데마트·슈퍼 '스모 1.8ℓ'. 롯데마트·슈퍼 제공

AD
원본보기 아이콘

스모는 깔끔하고 부드러운 맛으로 국내 소비자들에게 꾸준한 인기를 얻고 있는 주류다. 올해 1월부터 지난 15일 기준 롯데마트 일본술 상품군 내 판매량 5위를 기록했다. 신제품은 기존 900㎖ 제품 대비 용량을 두 배로 늘리고, 100㎖당 단위 가격을 약 10% 낮춰 가성비(가격 대비 성능)를 강화했다.

롯데마트·슈퍼는 고물가 상황에 대응하기 위해 '가성비 주류' 상품을 꾸준히 출시하고 있다. 지난해 6월 대용량으로 출시한 '간바레 오또상(1.8ℓ)'은 같은 기간 일본술 상품군 판매량 3위를 기록했다. 또한 지난달 선보인 초가성비 와인 '테이스티(TASTY) 심플 2종'은 한 병에 4900원이라는 파격적인 가격으로, 출시 10일 만에 1만병 이상 판매됐다.


최지영 롯데마트·슈퍼 주류팀 MD(상품기획자)는 "경기 불황 속에서도 고객들의 주류 구매 부담을 완화하기 위해 대용량 사케를 출시했다"며 "앞으로도 사케와 같은 가성비 주류를 확대해 소비자들이 합리적인 주류 쇼핑을 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…소문 무성했던 '그 방'의 실체 증언 나왔다 "윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기