[오늘의신상]롯데마트·슈퍼, 대용량 가성비 사케 '스모 1.8ℓ'

오프라인 채널 단독 판매

기존 900㎖ 제품 대비 용량 2배↑

100㎖당 단위 가격은 10% 낮춰

롯데마트·슈퍼는 인기 사케 '스모'를 1.8ℓ짜리 대용량으로 기획해 오프라인 채널 단독으로 1만7900원에 판매한다고 17일 밝혔다.

스모는 깔끔하고 부드러운 맛으로 국내 소비자들에게 꾸준한 인기를 얻고 있는 주류다. 올해 1월부터 지난 15일 기준 롯데마트 일본술 상품군 내 판매량 5위를 기록했다. 신제품은 기존 900㎖ 제품 대비 용량을 두 배로 늘리고, 100㎖당 단위 가격을 약 10% 낮춰 가성비(가격 대비 성능)를 강화했다.

롯데마트·슈퍼는 고물가 상황에 대응하기 위해 '가성비 주류' 상품을 꾸준히 출시하고 있다. 지난해 6월 대용량으로 출시한 '간바레 오또상(1.8ℓ)'은 같은 기간 일본술 상품군 판매량 3위를 기록했다. 또한 지난달 선보인 초가성비 와인 '테이스티(TASTY) 심플 2종'은 한 병에 4900원이라는 파격적인 가격으로, 출시 10일 만에 1만병 이상 판매됐다.

최지영 롯데마트·슈퍼 주류팀 MD(상품기획자)는 "경기 불황 속에서도 고객들의 주류 구매 부담을 완화하기 위해 대용량 사케를 출시했다"며 "앞으로도 사케와 같은 가성비 주류를 확대해 소비자들이 합리적인 주류 쇼핑을 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>