광주상의 "무안군수 '군공항 이전 TF' 참석 표명 환영"

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.17 17:10

광주상공회의소 전경.

광주상공회의소 전경.

광주상공회의소가 김산 무안군수의 '광주 군공항 이전 6자 협의체(TF)에 조건 없이 참석하겠다'는 입장에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.


광주상공회의소는 17일 성명서를 내고 "이번 김산 군수의 표명은 그동안 정체돼 있던 광주 군공항 이전 논의에 새로운 전기를 마련하는 매우 의미 있는 조치로 평가된다"며 "특히 '무조건 참석'이라는 명확한 입장 표명은 군공항 이전 문제를 국가균형발전과 지역 상생을 위한 협력의 장으로 이끌겠다는 분명한 의지의 표현이라 할 수 있다"고 말했다.

이어 "광주 군공항은 반세기 이상 도심 내 위치로 인해 소음·고도제한 등으로 지역 발전의 큰 제약요인이 돼 왔으며, 이제는 지역 갈등을 넘어 국가 안보시설의 재배치와 공항기능 효율화를 위한 중대한 국책 과제가 됐다"며 "무안군이 협의의 장에 참여 의지를 명확히 한 것은 광주·전남 상생발전의 출발점이자, 지역 간 신뢰 회복의 계기가 될 것으로 기대된다"고 설명했다.


아울러 "광주시도 무안군과의 긴밀한 소통과 협력을 통해 상호 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 군공항 이전 논의가 실질적 성과로 이어질 수 있도록 적극적인 역할을 다해 주길 바란다"며 "정부와 광주시, 전남도를 비롯한 관계 기관들이 조속히 6자 협의체를 공식 출범시켜 실질적 논의로 이어가길 강력히 촉구한다"고 밝혔다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

