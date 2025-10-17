"아파트 출입 때 헬멧 벗어달라" 공지문…배달기사만 해당 아냐

"입주민 불안감 느껴…민원 다수 접수"

"공감된다" vs "유난이다" 의견 갈리기도

서울 송파구의 한 아파트에서 출입 시 헬멧을 벗어달라는 요청문을 내걸었다. 입주민들이 헬멧을 쓴 사람을 마주칠 경우 불안감을 느껴 민원이 다수 발생한다는 이유에서다.

17일 한 온라인 커뮤니티에는 '출입 시 헬멧 착용 자제 협조 요청'이라는 제목의 협조 요청문이 공유됐다. 관리사무소 측은 "최근 오토바이, 자전거, 킥보드 등 이용자가 헬멧(특히 얼굴을 가리는 헬멧)을 착용하고 아파트 내·외부를 출입하면서 입주민들이 불안감을 느껴 민원이 다수 발생하고 있다"고 적었다.

이어 "이에 따라 아파트 출입 시에는 헬멧 등 얼굴을 가리는 장비 착용을 자제해 주시기 바란다"라며 "입주민의 안전한 주거환경을 위한 협조 요청이오니 적극적인 협조를 부탁드린다"라고 전했다. 요청문에 배달기사를 특정하지 않은 것은 입주민을 비롯한 아파트 출입자 전부에도 해당하는 것으로 보인다.

누리꾼도 공감 간다는 의견을 보였다. "엘레베이터 탈 때는 좀 벗었으면 한다", "범죄 때문인것 같다. 긍정적으로 받아들이자", "예방차원에서 문제없어 보인다"등의 반응을 보였다.

지난해 5월에도 '헬멧을 벗고 출입하라'는 공지를 붙인 아파트에 대해 의견이 오가기도 했다. 배달 종사자 온라인 커뮤니티에서 한 작성자가 공지문 사진을 올리면서 "갑질 아파트가 점점 늘어난다"고 전하기도 했다. 일부 누리꾼들은 "이런 아파트는 가기 싫다", "오기로 더 쓴다"등의 공감하는 반응을 보였으나, "요즘 험한 세상이라 그렇다", "아파트 입장이 이해가 간다"라는 등의 반대 입장도 다수 확인됐다.





