법원, ‘통일교 정교유착 의혹’ 한학자 27일·권성동 28일 첫 재판

한 총재 ‘공판준비기일’… 권 의원 첫 공판기일

통일교 정교유착 의혹과 관련해 구속기소 된 한학자 통일교 총재와 권성동 국민의힘 의원의 재판이 이달 말부터 시작된다.

통일교 정교유착 의혹과 관련해 구속기소 된 한학자 통일교 총재와 권성동 국민의힘 의원의 재판이 이달 말부터 시작된다.

17일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 오는 27일 오전 10시10분 정치자금법 위반 등 혐의로 기소된 한 총재와 그의 비서실장 정모씨 등의 첫 공판준비기일을 연다.

또 같은 재판부는 오는 28일 오후 5시 권 의원의 정치자금법 위반 혐의 사건 첫 공판기일을 진행한다. 권 의원에 대한 재판은 공판준비절차가 생략되는 만큼 신속하게 재판이 이뤄질 것으로 보인다.

김건희 특검팀은 한 총재에 대해 윤영호 통일교 전 세계본부장과 공모해 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 전 대통령 당선 시 정부 차원의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 건넨 혐의로 구속기소했다. 한 총재는 건진법사 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 고가의 목걸이와 샤넬백을 전달하며 교단 현안을 청탁한 혐의도 받는다.

권 의원은 통일교 측으로부터 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 현역 의원인 그는 국회의 체포 동의 절차를 거쳐 지난달 16일 구속됐고, 지난 2일 기소됐다.





