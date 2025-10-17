본문 바로가기
[2025국감]경찰청장 직무대행 "이진숙 체포 대통령실 하명 없었다"

임춘한기자

입력2025.10.17 11:29

유재성 경찰청장 직무대행은 17일 이진숙 전 방송통신위원장 체포와 관련해 "법과 절차에 의해 수사를 진행했다"고 밝혔다.


이진숙 전 방송통신위원장이 2일 서울 영등포경찰서로 압송되며 취재진에 발언하고 있다. 연합뉴스

유 직무대행은 이날 국회 행정안전위원회 국정감사에서 이달희 국민의힘 의원의 '이 전 위원장 체포를 대통령실에서 누가 직접 하명했느냐'는 질의에 "그런 것은 없었다"고 답했다.

이 의원은 "민주화 이후 정권과 대척점에 선 인물의 신체적 자유를 이렇게 거칠게 제한한 전례는 어디에도 찾아보기 힘들다"며 "이재명 대통령이 여러 혐의로 재판이 미뤄진 상태에서 취임했는데 국민들이 뭐라고 하겠느냐"고 비판했다.


박수민 국민의힘 의원은 "체포 영장을 속사포처럼 두 달간에 발급해서 누적 횟수를 축적하고 영장을 받고 집행을 했다"며 "이것은 기획체포로 봐야한다"고 지적했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
