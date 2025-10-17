본문 바로가기
"화성 우리꽃식물원에서 25~26일 '가을소풍' 즐기세요"

정두환기자

입력2025.10.17 10:54

국화 등 전시…난타·비보이 등 다양한 공연도

경기도 화성시는 25~26일 팔탄면 매곡리 우리꽃식물원에서 '2025 우리꽃식물원 가을소풍' 행사를 개최한다.

"화성 우리꽃식물원에서 25~26일 '가을소풍' 즐기세요"
행사는 시민들이 가족, 친구와 함께 자연 속에서 여유와 감성을 느낄 수 있도록 마련된 행사다.


행사 기간 식물원 광장과 야외화단에는 형형색색의 국화 분재와 국화 형상작을 전시한다. 숲속체험관에서는 식물 세밀화 작품을 전시해 예술과 자연이 조화된 감성 공간을 선보인다.

어린이와 가족 단위 방문객을 위한 곤충 전시도 마련했다. 전시 공간에서는 장수풍뎅이, 사슴벌레, 메뚜기 등 다양한 곤충과 함께 일부 파충류를 만나볼 수 있다.


메인무대에서는 난타, 마술, 비보이, 어린이 치어리더 등 다양한 문화 공연이 펼쳐진다. 행사장에는 간편식과 디저트를 즐길 수 있는 푸드트럭 2대도 운영할 예정이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

