딥엑스, 르네사스 등 손잡고 유럽 시장 영향력 강화

유럽머신비전협회 포럼에 스폰서로 참여

르네사스·NXP 등 협업…시장 입지 강화

인공지능(AI) 반도체 기업 딥엑스가 유럽 생태계에서의 영향력을 강화한다.

딥엑스는 유럽머신비전협회(EMVA)가 주최하는 '유럽머신비전 포럼 2025(European Machine Vision Forum 2025)'에 스폰서 및 전시 기업으로 참여한다고 17일 밝혔다. 딥엑스는 이번 행사를 통해 유럽에서 성장 중인 임베디드·산업용 AI 생태계 영향력을 강화할 방침이다.

아미르 셔먼 딥엑스 유럽총괄. 딥엑스

아미르 셔먼 딥엑스 유럽총괄은 "엣지 단에서의 AI 가속화는 유럽 산업의 미래를 재정의하고 있다"며 "딥엑스는 로보틱스부터 스마트 제조에 이르기까지 그래픽처리장치(GPU) 대비 훨씬 낮은 전력과 비용으로 고성능 AI를 구현할 수 있도록 유럽 파트너를 지원하고 있다"고 했다.

딥엑스는 유럽에서 르네사스·NXP 등 임베디드 컴퓨팅 기업들과 협력하면서 산업 및 무인화용 플랫폼에 고성능 AI 가속 기능을 제공하고 있다. 예컨대 르네사스의 RZ/G3E SoM(시스템 온 모듈)은 PCIe Gen3(PCI 익스프레스 3세대) 인터페이스를 통해 딥엑스의 DX-M1 AI 가속기와 완벽히 통합되며, 차세대 임베디드 AI 설계를 위한 전력 효율성과 유연성을 제공한다.

이 같은 협업은 딥엑스가 유럽의 주문자상표부착생산(OEO) 및 시스템 통합 업체들에 에너지 효율성·열 안정성·확장성을 유지하면서도 비용 효율적으로 AI 솔루션을 도입할 수 있도록 지원하는 차원으로 평가된다. 딥엑스의 플래그십 DX-M1 양산 제품은 5W 이하 전력으로 GPU급 AI 성능을 구현하며, 팬리스(fanless) 및 공간 제약이 큰 시스템에 최적화돼 있다.





장희준 기자



