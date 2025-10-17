경기도, 김포서 '업사이클 빌리지 페스티벌'…18~19일

본문 바로가기
이영규기자

입력2025.10.17 07:17

경기도와 경기환경에너지진흥원이 18~19일 이틀간 김포 현대프리미엄아울렛에서 '2025 업사이클 빌리지 페스티벌'을 개최한다.


업사이클 빌리지 페스티벌은 업사이클 문화를 도민에게 널리 알리고, 업사이클 체험, 업사이클 기업의 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다.

업사이클(Upcycle)은 버려진 자원을 단순히 재활용(Recycle)하는 것을 넘어 창의적 아이디어를 더해 새로운 가치와 품질을 창출하는 친환경 활동이다. 이번 축제는 이러한 업사이클 개념을 생활 속으로 확산하기 위한 도민 참여형 복합 문화축제로, 제품 전시와 판매, 체험 프로그램, 환경교육, 공연 등이 함께 진행된다.


데이그로우, 제로퍼센트, 플라랩, 에이블플러스, 바비바채 등 다양한 브랜드들이 각자의 철학과 친환경 제품을 선보이며, 방문객들은 현장에서 직접 체험하고 구매할 수 있다.


경기도 '업사이클 빌리지 페스티벌' 포스터

경기도 '업사이클 빌리지 페스티벌' 포스터

또 다양한 소재를 활용한 창작 프로그램이 마련돼 도민들이 업사이클의 가치를 몸소 느끼고 배울수 있는 기회를 제공한다.

행사장 메인무대에서는 환경교육과 공연이 어우러진 다채로운 프로그램이 진행된다. 국내 환경마술의 선구자로 알려진 한국교육마술협회 함현진 회장이 마술을 통해 환경보호의 중요성을 흥미롭게 전달하고, 다양한 버스킹 공연과 에코가든 만들기, 업사이클 패션쇼 등 문화체험 프로그램이 준비돼 가족 단위 방문객도 함께 즐길 수 있도록 구성됐다.


자원순환과 환경보호의 의미를 창의적으로 표현한 퍼포먼스와 도민 참여형 체험 프로그램도 함께 마련된다.


김혜애 경기환경에너지진흥원장은 "업사이클 빌리지 페스티벌은 단순한 친환경 전시를 넘어, 도민이 직접 참여하고 즐기는 체험형 환경축제"라며 "환경을 지키는 작은 실천이 지속 가능한 소비문화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
